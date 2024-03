Juve, Allegri: “Siamo in difficoltà, ma oggi non abbiamo subito tiri in porta”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, ha parlato a Sky dopo il pari con il Genoa: “Tutto è possibile ma c’è il problema che dobbiamo fare i risultati. Il termometro della squadra ce l’ho io durante la settimana, dobbiamo raggiungere l’obiettivo Champions. Siamo in difficoltà e dobbiamo fare meglio possibile ma in questi momenti si può creare confusione”.

Magari sarebbe anche una mossa politica.

“Non faccio il politico, faccio l’allenatore…”.

Però così niente risultati.

“Mi sembra che siamo terzi, attualmente. Lei sa come si fa l’allenatore? Perché io non so come si fa il giornalista… Non devo andare dietro al pubblico e non mi permetto di dire a lei come si fa il suo lavoro”.

Allora perché così sono arrivati solo 7 punti nelle ultime 8?

“E allora perché ne abbiamo fatti 46 nelle prime 19 partite? Cerchiamo di fare il meglio, poi sicuramente faccio errori. Mi faccia una domanda più intelligente e magari rispondo… Siccome io sono un allenatore che lavora per la Juventus, la squadra fa il massimo ma sbagliamo, io per primo. Però non posso andare dietro ad altro, come non ci sono mai andato. Faccio scelte per la squadra, anche sbagliando…”. A Dazn ha aggiunto: “Non abbiamo subito tiri in porta”.