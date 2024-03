La domenica di Serie A si è aperta con la sfida tra la Juventus e il Genoa: frena ancora la formazione bianconera che all’Allianz Stadium non va oltre lo 0-0 in una partita che ha concesso poco spettacolo.

Le formazioni

Massimiliano Allegri opta per il 3-5-2 con Szczesny tra i pali; Gatti, Bremer e Danilo a formare il reparto arretrato. Cambiaso e Kostic sugli esterni, Miretti, Locatelli e McKennie in mezzo. Tandem d’attacco formato da Chiesa e Vlahovic. Stesso modulo per Alberto Gilardino con Martinez in porta, De Winter, Bani e Vasquez in difesa. Sugli esterni spazio a Spence e Vitinha, in mezzo Frendrup, Badelj e Messias. In avanti ecco Gudmundsson e Retegui.

La cronaca

Primo tempo molto equilibrato e con poche occasioni da rete: la prima chance è degli ospiti con Bani che devia un pallone offerto da Gudmundsson, Szczesny è reattivo ed evita lo 0-1. I bianconeri rispondono al 26′: Gatti prova il gran gol dalla distanza, Martinez si distende bene e blocca la sfera. La seconda frazione di gioco si apre con lo stesso copione della prima: tanti fraseggi, poco spettacolo da una parte e dall’altra. L’occasione più nitida arriva al 67′ ed è per la Juve: Iling, subentrato a Kostic, calcia da posizione defilata. La palla si stampa sul palo a Martinez battuto. Al 75′ tentativo anche di Vlahovic: l’attaccante colpisce di testa su invito di Cambiaso, palla però che termina alta sopra la traversa. I padroni di casa, negli ultimi 15′, provano il forcing finale e Kean, al 90′, va a un passo dall’1-0: azione personale e tiro dal limite, anche questa volta il palo salva il Genoa. La giornata negativa dei padroni di casa si amplifica al 94′: doppia ammonizione per Vlahovic che protesta troppo e viene espulso. Termina dunque 0-0 la sfida tra Juventus e Genoa, frena ancora la formazione di Allegri. Con questo risultato, i bianconeri agguantano il Milan (che gioca alle 15) a 59 punti, mentre i rossoblù restano saldi al dodicesimo posto, a quota 34.