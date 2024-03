Malore per Barone: rinviata a data da destinarsi Atalanta-Fiorentina

Non si giocherà la sfida tra Atalanta e Fiorentina. Joe Barone, dirigente della Viola, è stato vittima di un malore. Trasportato d’urgenza all’ospedale, dalle prime notizie, non sarebbe in pericolo di vita. E’ arrivata poco fa la nota della Lega Serie A, con la quale si comunica l’ufficialità del rinvio: “Si comunica che è disposto il rinvio a data da destinarsi della gara ATALANTA-FIORENTINA, programmata per oggi, 17 marzo 2024 con inizio alle ore 18.00, e valida per la 29ª giornata del Campionato di Serie A TIM”.