Milan, 2° posto consolidato e Chukwueze risponde presente

Nella fatal Verona, il Milan conferma il suo grande momento di forma. I rossoneri hanno dominato la gara contro i gialloblù consolidando il secondo posto ai danni della Juventus. Ora la squadra di Stefano Pioli ha 3 punti vantaggio sui bianconeri e comincia la pausa con grande serenità. Quella di Verona è la vittoria numero otto del Diavolo in questo 2024 a fronte di due pareggi e un solo ko. Nel frattempo, Pioli ha recuperato praticamente tutti gli elementi della sua rosa, potendo puntare tranquillamente anche all’Europa League.

Milan, Theo è il termometro del tuo rendimento

La squadra rossonera si è ormai ripresa. Il terzino francese è uno dei simboli di questo periodo di rinascita del Milan. Il gol di oggi è il terzo dall’inizio del 2024, segno che il francese è tornato ai livelli che ci si aspetta da lui. D’altronde Theo aveva faticato a trovare soluzioni offensive, oltre che essere adattato per diverse partite come difensore centrale. La crescita del suo rendimento è coincisa con la crescita del rendimento di tutto il Milan.

Un rendimento “direttamente proporzionale” tra il Milan e Hernandez che non può essere una coincidenza. La ripresa della fascia sinistra, da sempre uno dei punti di forza della formazione di Pioli, è un miglioramento importante in vista del finale di stagione e del tentativo di vincere l’Europa a League.

Riecco Chukwueze

Un gol può significare certamente pochissimo, ma Samu Chukwueze non ha vissuto una stagione semplicissimo. Il primo anno in casacca Milan è stato difficile. Vederlo andare in gol, peraltro importante per chiudere la vittoria con cui il Milan allunga sulla Juventus, è un segnale incoraggiante per Stefano Pioli. Difficile dire se sia una vera rinascita, di sicuro i rossoneri possono pensare di contare sul nigeriano. D’altronde l’ex Villareal è stato l’acquisto più importante della stagione rossonera.