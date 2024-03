Primavera, l’Inter non sa più vincere: vola la Dea

Nel weekend del campionato Primavera non cambia nulla in vetta e in fondo alla classifica. Termina infatti in parità la sfida al vertice tra Inter e Roma al netto di un gol fantasma non concesso ai nerazzurri. Cadono poi i fanalini di coda Bologna e Frosinone.

Primavera, il sabato

Termina 1-1 lo scontro al vertice tra Roma ed Inter, il match si sblocca al 15′ con i nerazzurri che passano in vantaggio grazie a Spinaccè bravo a deviare in porta il cross di Motta. Il pareggio della Roma arriva nel finale di primo tempo con Pagano di testa che permette ai giallorossi di mantenere il distacco invariato dalla vetta. Al 53′ ha poi dell’incredibile il gol fantasma non convalidato ai nerazzurri siglato da Berenbruch. 1-1 è anche il risultato della sfida tra Lecce e Fiorentina, con i viola che vanno avanti dopo 3 minuti con Rubino; il pareggio dei salentini arriva alla mezz’ora con il colpo di testa di capitan Burnete. Gol e spettacolo tra Torino e Genoa, i rossoblù la sbloccano dopo 10 secondi con Arboscello. Al 10′ arriva il pari del Toro con il colpo di testa di Ciammaglichella. 8 minuti più tardi i granata la ribaltano con il mancino dal limite di Jonatan Silva. Il pareggio del grifone arriva ad inizio ripresa con la conclusione di Rossi dai 20 metri, ma il Torino si riporta nuovamente avanti con Gabellini al 58′. Con il grifone che reagisce e trova il gol del 3-3 con Ekhator. Ma a 6 minuti dalla fine Della Valle dagli 11 metri fissa il punteggio sul definitivo 4-3. Basta invece un solo gol al Cagliari per superare la Juventus, con Achour che regala la gioia dei 3 punti ai sardi. 3 punti anche per il Verona, che vince in casa della Sampdoria grazie ai gol di Cazzadori prima e di Cissè poi, nel finale la Samp prova a riaprirla con Conti, ma non basta, vince l’Hellas.

Le gare della domenica

Vince 2-0 il Milan contro la Lazio, gara che si decide nella ripresa. Al 67′ a sbloccarla è Simmelack che servito da Bonomi deposita in porta da due passi. 3 minuti più tardi è poi ancora Simmelack ad ispirare con Zeroli che dalla breve distanza sigla il raddoppio. 2-0 è anche il finale di Atalanta-Frosinone, Dea che passa al 75′. La marcatura è di Colombo. All’84’ il raddoppio nerazzurro è poi siglato da Vavassori. Successo esterno per il Sassuolo contro il Monza. Con i brianzoli che vanno però avanti al 7′ con il centro di Lupinetti. Nella ripresa il ribaltone neroverde. Prima il pari a firma Russo al 50′. Poi è ancora lo stesso attaccante al 96′ a regalare 3 punti ai ragazzi di Bigica. Vince poi 0-1 l’Empoli contro il Bologna a decidere la gara il solito Giacomo Corona al 75′.