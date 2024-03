Ritiro Nadal, parla Federer: la rivelazione lascia di stucco

Rafa Nadal potrebbe essere vicino al ritiro e le parole di Roger Federer hanno colpito tutti i loro tifosi: il mondo del tennis non sarà più lo stesso

Il maiorchino sta lottando con i denti contro tutti gli acciacchi fisici che lo stanno affliggendo, con l’obiettivo di essere protagonista al Roland Garros. Il suo rivale di sempre intanto lancia un messaggio che fa riflettere.

Il tennis ha vissuto negli ultimi 20 anni probabilmente l’epopea migliore della sua storia, grazie ai tre fenomeni assoluti Federer, Nadal e Djokovic. Il primo, per un discorso anagrafico (classe ’81) è stato colui che si è preso la scena in anticipo, arrivando a mettere in bacheca 20 trofei dello Slam e 8 tornei di Wimbledon.

Numeri pazzeschi che gli altri due fenomeni sono riusciti a battere, rispettivamente con 22 affermazioni Nadal e 24 Djokovic. Lo spagnolo e il serbo sono ancora in ballo anche se a dire il vero Rafa sembra destinato ad un addio imminente.

Questo potrebbe essere il suo ultimo anno ma fino a questo momento non sta regalando le soddisfazioni che ci si augurava. Dopo il forfait all’Australian Open è arrivato anche quello a Indian Wells, nonostante avesse raggiunto la California con l’obiettivo di giocare. Dal canto suo Djokovic è uscito in modo maldestro contro il nostro Luca Nardi, palesando una condizione approssimativa che gli farà saltare anche Miami.

Le luci della ribalta si stanno per spegnere, così come per Murray, che continua a girare nel circuito ma con un’anca che non gli consente di essere competitivo. L’era dei Big Four è ormai alle spalle.

Federer, parole dolci per Nadal: “Spero possa rifarsi presto”

Roger Federer, che ha appeso la racchetta al chiodo dopo la Laver Cup del 2022, è tornato a parlare ai microfoni di GQ Sports. Lo svizzero ha riservato parole al miele per i rivali di mille battaglie, affrontando in particolar modo anche il discorso Nadal.

“Mi è dispiaciuto che Rafa non sia stato in grado di giocare molto nell’ultimo periodo. Spero possa rifarsi durante l’estate. Nonostante i ritiri a Doha e Indian Wells resto fiducioso che possa risalire sul treno”.

Poi sull’eventuale ritiro dello spagnolo e di Murray aggiunge: “Non mi sarebbe sembrato giusto vedere uno di loro ritirarsi prima di me. Mi auguro possano andare avanti ancora a lungo come ho fatto io”. La speranza di tutti i tifosi è vivere un ultimo acuto del fenomeno di Manacor, magari proprio a Parigi.

Angelo Papi