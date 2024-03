ESCLUSIVA SI Ag. Vlasic: “Può essere anche più determinante. Toro quarto senza infortuni”

Tonci Martic, agente del centrocampista del Torino Nikola Vlasic, è intervenuto ai microfoni di SPORTITALIA per parlare del suo assistito dopo la splendida prestazione, condita dal ritorno al gol, fornita dal croato sabato contro l’Udinese. I granata si sono imposti per 2 a 0 in Friuli (di Zapata l’altra rete) ed ora tornano a sperare nell’Europa: la squadra di Juric è attualmente a quota 41 punti.

Questo è il miglior Vlasic?

“Credo che sia sicuramente in un ottimo stato di forma attualmente, ma conoscendolo credo anche che possa essere ancora più determinante di quanto non lo sia stato sabato”.

Ora la Nazionale: Euro 2024 è uno stimolo ulteriore per far bene in questo finale?

“Nikola è un gran professionista, eccezionale: ogni partita giocata con il Toro è un grande stimolo per lui, senza bisogno di qualche fattore esterno. Certo, poi sicuramente l’Europeo rappresenta uno stimolo in più come per qualsiasi giocatore”.

Il Torino può arrivare in Europa?

“Tutto è possibile, se i granata accumulassero qualche vittoria consecutiva. Sono praticamente sicuro che se non ci fossero stati gli infortuni occorsi a Koffi, Schuurs e Buongiorno (in qualche partita) il Torino sarebbe al posto del Bologna oggi”.