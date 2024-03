Fiorentina, le ultime sulle condizioni di Barone

Gianluca Viscogliosi, in collegamento dal San Raffaele di Milano, ha fornito gli ultimi aggiornamenti riguardo Joe Barone: “Le ore più lunghe, quelle che tutti stanno vivendo accanto a Joeo Barone, ricoverato al San Raffaele dopo il malore di ieri. La giornata più dura, sono arrivati i quattro figli alle 8.30, la moglie Camilla era qui. I figli sono andati via nel pomeriggio con volti tesi e tirati. Le sue condizioni restano critiche ma stabili, sbilanciarsi ora è davvero fuori luogo e contesto. Il campo viene in secondo piano, ora c’è solo la voglia di restare accanto a Barone”.