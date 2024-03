Fiorentina, momento complicato in casa viola

Momento complicato in casa Fiorentina, al netto della recente qualificazione ai quarti di Conference. La società gigliata si sta ora trovando ad affrontare quanto accaduto al Dg Joe Barone.

Fiorentina, le condizioni di Joe Barone

Joe Barone è attualmente ricoverato presso la terapia intensiva cardio-chirurgica dell’ospedale San Raffaele di Milano in condizioni cliniche critiche in conseguenza di un arresto cardiaco extra ospedaliero. Le funzioni vitali del Dg viola sono sostenute da tecniche di supporto meccanico artificiale. Ogni previsione prognostica è attualmente fuori luogo. La società gigliata tramite un comunicato ha voluto ringraziare la Lega Serie A, l’Atalanta e la F.I.G.C. per la vicinanza e la sensibilità dimostrata nei confronti della società e del Direttore Generale Joe Barone. Tanti sono stati gli attestati di vicinanza verso il dirigente viola, anche uno striscione con scritto: “Joe non mollare!”.

Viola, testa anche al campo

Una Fiorentina che dovrà pensare anche al futuro con Italiano che nella prossima stagione lascerà la panchina viola. Prima però bisognerà concludere la stagione con la Fiorentina ancora impegnata su tre fronti, Campionato, Coppa Italia e Conference League con l’obiettivo di provare a regalare a Commisso il primo trofeo.