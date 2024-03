Inter, Acerbi: “Non ho mai detto alcuna frase razzista”

Francesco Acerbi, intercettato da alcuni giornalisti in stazione Centrale a Milano di rientro dal ritiro Coverciano, ha parlato dopo l’episodio di ieri a San Siro: “Non ho mai detto alcuna frase razzista, sono molto sereno. Confronto con l’Inter? Vediamo, ora vado a casa. Frasi razziste dalla mia bocca non ne sono mai uscite, poco ma sicuro. Mi sono scusato con Juan Jesus perchè aveva capito male, so solo che non ho detto frasi razziste. Gioco da 20 anni e so quello che dico. Cosa mi ha detto Spalletti? Sono cose nostre”.