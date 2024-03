Inter, dopo Madrid la truppa Inzaghi frena ancora

Non riesce a vincere in casa contro il Napoli l’Inter di Simone Inzaghi. Nel posticipo della 29^ giornata si affrontavamo le due italiane deluse dalla settimana di Champions. Il risultato finale è stato però 1-1.

La partita dell’Inter

E’ mancato probabilmente soltanto il risultato all’Inter nel posticipo contro il Napoli. I nerazzurri hanno disputato un’ottima gara almeno fino quasi al termine, sfiorando più volte il secondo gol e venendo fermati soltanto da un super Meret. Nerazzurri che sono poi crollati nel finale, come a Madrid. Si perché ancora una volta il gol avversario è arrivato negli ultimi minuti di gara cosa che non era mai successa fino al centro di Depay in Champions. La rete di Juan Jesus all’81 è infatti il primo gol subito dall’Inter in campionato negli ultimi 10 minuti in Serie A. Un doppio segnale non certo positivo per Inzaghi che potrà però ora recuperare la sua squadra nella sosta per poi ripartire dal match interno contro l’Empoli.

Nove finali per centrare la seconda stella

La sosta e poi 9 finali. Questo ora il pensiero in casa Inter. L’eliminazione dalla Champions, seppur dolorosa, ha liberato l’Inter dall’ultimo impegno corposo oltre il campionato con i nerazzurri che ora si concentreranno soltanto sull’obiettivo Scudetto. Ora la sosta poi l’Empoli in casa, a seguire Udinese, Cagliari, Milan, Torino, Sassuolo, Frosinone, Lazio e Verona. Un calendario non impossibile con i ragazzi di Inzaghi che sognano di festeggiare già il 21 Aprile, alla 33^ nel Derby, cosa mai successa nella storia.