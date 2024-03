Ossessionato: la nuova rivelazione su Sinner

Nonostante il ko con Alcaraz, Sinner non ha intenzione di fermarsi. Ora è pronto a tornare al lavoro per migliorarsi e raggiungere nuovi risultati

Dopo mesi e per la prima volta nel 2024 Jannik Sinner ha perso. L’azzurro ha ceduto nel torneo di Indian Wells, sconfitto in semifinale dall’amico e grande rivale Carlos Alcaraz, tennista spagnolo che ha avuto la meglio in tre combattuti set. I due si contendevano anche il secondo posto nel ranking e – visto questa sconfitta – Jannik deve rimandare il sorpasso.

Tra fine 2023 e inizio 2024 Sinner aveva inanellato una serie di 19 vittorie consecutive e dopo aver vinto il primo set per 6-1 in tanti credevano nella ventesima. Alcaraz ha cambiato marcia invece ed ha preso le contromisure all’azzurro, ottenendo cosi il pass per la finale. Buon torneo comunque per l’italiano che, per il secondo anno consecutivo, si ferma in semifinale ad Indian Wells, e anche l’anno scorso fu battuto dallo spagnolo. In questi dodici mesi sono cambiate però tante cose, fortunatamente.

Questa sconfitta sicuramente non butterà giù di morale il tennista di San Candido, abituato al lavoro sia dopo le vittorie che dopo le sconfitte. Una recente conferenza di Sinner ha chiarito il suo pensiero sulle sconfitte: “E’ solo tennis, a volte vinci e a volte perdi, sono cose che capitano. E’ semplicemente una partita e mal che vada perdi. L’importante è tornare a lavoro ed allenarsi dopo il match, in qualsiasi modo vada”. Sinner e il lavoro, un rapporto che per alcuni è addirittura maniacale.

Jannik Sinner e la rivelazione sul lavoro

Ad Indian Wells è emersa un’altra curiosità relativa a Jannik Sinner e il suo rapporto intenso con gli allenamenti. Nel match dei Quarti di finale Sinner ha vinto in due set contro il ceco Lehecka, tra i tennisti più in forma in circolazione. Un doppio 6-3 dove, soprattutto nel secondo set, l’altoatesino ha evidenziato problemi con la prima di servizio, davvero molto bassa.

Per questo motivo Sinner a fine match si è rivolto subito al suo coach Darren Cahill ed ha mimato un gesto chiarendo al tecnico che bisogna lavorare ancora, magari allenarsi subito dopo il match. E in conferenza post Lehecka Sinner ha confermato: “Ci sono dei giorni in cui servo bene ed altri in cui faccio più fatica, non ho servito bene e so che devo lavorare ancora su questo colpo”.

Insomma Sinner e il lavoro, una vera ossessione come tanti hanno sottolineato sui social, l’azzurro – che vinca o che perda – non ha alcuna intenzione di fermarsi e vuole ancora migliorare la sua già ottima classifica.