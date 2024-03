Un 2024 praticamente perfetto per il Milan di Stefano Pioli tra campionato ed Europa: 11 partite in Serie A, 8 successi, 2 pareggi e un solo Ko. Stessi risultati in Europa League: 4 le partite, 3 vittorie e una sconfitta. Tre le battute d’arresto per il Diavolo nel nuovo anno: Monza all’U-Power Stadium, in trasferta contro il Rennes e la sconfitta in casa ai quarti di Coppa Italia contro l’Atalanta. Due le certezze di questo periodo: Christian Pulisic e Theo Hernandez, entrambi a segno contro il Verona.

Una vittoria, quella del Bentegodi che ha permesso ai rossoneri di conquistare 26 punti su 33 a disposizione e allungare a +3 sulla Juventus, cercando di consolidare da qui alla fine del campionato il secondo posto in classifica.

Milan, Pulisic da 5000 e Theo Hernandez a un passo da Maldini

Dopo Nordahl, Ferrario, Massaro e Kakà, Christian Pulisic è diventato uno dei cinque calciatori di una speciale classifica a tre zeri: l’americano ha segnato il gol numero 5000 del Milan in Serie A. Theo Hernandez, invece, è diventato il secondo terzino sinistro della storia del Milan con più gol in Serie A: il francese è a 2 gol da Paolo Maldini, primatista con 29 centri. L’ex capitano rossonero ci ha impiegato 647 partite, Theo ne ha collezionato attualmente 156 in Italia.