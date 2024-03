Roma, vincere aiuta a vincere. Ma la stanchezza si fa sentire

La Roma vince ancora. Dopo aver strappato la qualificazione ai danni del Brighton di Roberto De Zerbi e aver raggiunto i quarti di finale di Europa League, la formazione di Daniele De Rossi non perde terreno nei confronti del Bologna e resta agganciato al treno che porterà alla prossima Champions League. Contro il Sassuolo, in piena emergenza e in lotta per non retrocedere in Serie B, è bastato un gol del rigenerato Lorenzo Pellegrini, che nel momento più critico e ingarbugliato della gara ha sbloccato il risultato con una rete che fa capire e conferma nuovamente la sua rinascita.

Stanchezza percepita

Senza Paulo Dybala, all’ennesimo pit stop nei box della sua carriera, la Roma fa fatica più del solito contro la formazione di Davide Ballardini, che negli ultimi anni – all’Olimpico – ha sempre messo in difficoltà i giallorossi. Anche ieri sembrava una partita stregata, chiusa, ed è servita una vera e propria invenzione per annullare l’imbattibilità di Gianluca Consigli. Quello che però si è intravisto ieri sera è anche un po’ di stanchezza: De Rossi è arrivato in un momento in cui la squadra era in calo dal punto di vista fisico e mentale, e assimilare subito le nozioni del neo tecnico giallorosso ha richiesto sforzi in più rispetto a una preparazione classica del periodo invernale. Per questo motivo ora si sente un po’ di stanchezza, e alcuni problemi fisici sono anche il sintomo di tutto ciò.

Ecco perché la sosta delle Nazionali arriva forse nel momento più adatto, nonostante comunque alcuni calciatori saranno impegnati con i rispettivi Paesi. De Rossi, però, potrà lavorare con calma, recuperare al meglio chi attualmente è indisponibile e affinare la sua filosofia e tattica in vista di un rush di stagione che sarà incredibilmente dispendioso: c’è una qualificazione europea da ottenere e, perché no, andare il più avanti possibile in Europa League, provando a superare il primo ostacolo, il Milan, in un derby all’italiana che potrebbe valere tutto. De Rossi lo sa, questa Roma ha fatto vedere cose molto interessanti: ora è tempo di ricaricare le energie in vista dell’ultima parte di stagione.