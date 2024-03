Sinner, piove sul bagnato: altra batosta dopo il ko a Indian Wells

Il tennista azzurro ha vissuto momenti delicati durante la semifinale contro Carlos Alcaraz in quel di Indian Wells.

Era la sfida più temuta e alla fine hanno avuto ragione. La striscia di vittorie consecutive di Jannik Sinner si è fermata nella semifinale di Indian Wells, torneo che ha visto l’azzurro soccombere (per il secondo anno consecutivo) al rivale ed amico Carlos Alcaraz, vincitore in tre combattuti set.

Jannik proveniva da un momento d’oro a differenza di Carlos (che non raggiungeva grandi risultati da Wimbledon) e l’altoatesino ha sofferto probabilmente anche la pressione da favorito con lo spagnolo che, dopo un primo set disastroso, ha trovato le giuste contromisure ribaltando un match che sembrava ben indirizzato. Sinner ha vinto 6-1 nettamente il primo parziale, poi subito Alcaraz ha trovato il break ma è un episodio tra la fine del secondo e l’inizio del terzo set che ha in parte condizionato il match.

Sinner non ha voluto additare la colpa del risultato solo a quello, sia chiaro, ma il tennista è caduto all’inizio del terzo set. Una brutta caduta che ha fatto tirare il fiato a tutti gli appassionati e i tifosi del tennista azzurro. Jannik in conferenza è stato chiaro e ha spiegato la situazione:

“La caduta? Al momento sento di tutto sul mio corpo. Ho avuto qualche problema, ma è normale. Fa parte dello sport. Quando sono caduto ho sentito qualcosa al gomito perchè ci sono caduto sopra. Da quel momento ho avuto difficoltà a servire“, ha concluso cosi l’azzurro.

Sinner e la situazione in vista dei prossimi tornei

Alcaraz ha giocato molto meglio nel terzo set e probabilmente la caduta non ha inciso troppo sul risultato. Però c’è tensione tra i tifosi di Jannik, il Miami Open è ormai alle porte. Il tennis di fatto non si ferma mai, dopo Indian Wells ci sarà il Masters 1000 di Miami e per Sinner è davvero molto importante.

L’azzurro difende i punti della finale raggiunta lo scorso anno ed ora non può permettersi passi falsi. Soprattutto visto il forfait improvviso di Djokovic e Sinner – eventualmente non perdendo punti – terrebbe il primato ancora piuttosto vicino. E calcolando i pochi punti da difendere sulla terra rossa avrebbe una grandissima opportunità per diventare numero uno.

Sensazioni importanti, ma per ora la priorità è Miami e soprattutto valutare le condizioni fisiche con la speranza che i prossimi giorni regalino tranquillità all’azzurro ed i suoi tifosi.