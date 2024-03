Tifosi Sinner furiosi, le parole di Alcaraz non sono passate inosservate

Al termine della sfida con Jannik Sinner, le parole di Carlos Alcaraz non sono banali: cosa ha detto e la reazione dei tifosi

In questo avvio di 2024, Jannik Sinner sembrava davvero imbattibile. A maggior ragione, dopo il netto 6-1 nel primo set contro Carlos Alcaraz, nella attesissima semifinale del torneo di Indian Wells. Ma di fronte all’altoatesino, come si sapeva, c’era un avversario fortissimo. E infatti, Alcaraz è riuscito nell’impresa di sconfiggerlo.

Lo spagnolo ha reagito di prepotenza, aggiudicandosi i successivi due set per 6-3 e 6-2 e quindi l’accesso alla finale del primo Masters 1000 della stagione. Un successo che gli consente anche di conservare la seconda posizione nel ranking ATP.

Anche questa volta, come in tutti gli altri precedenti, è stata una partita di altissimi contenuti tecnici. Del resto, parliamo della rivalità tra i due prossimi papabili numeri uno del ranking ATP, una volta che Novak Djokovic avrà appeso la racchetta al chiodo. Siamo già di fronte a un dualismo epico e visto che i due protagonisti sono giovanissimi, forse il meglio deve ancora venire.

Una battuta d’arresto che non ci voleva per Jannik, ma che non sposta i giudizi sul suo clamoroso stato di forma e sulla sua crescita vertiginosa. Presto, ci sarà subito un’altra occasione di riscatto. E intanto, Alcaraz rilancia già la sfida, non appena la partita è finita.

Alcaraz sulla rivalità con Sinner: “Ogni volta mi innervosisco”

Lo spagnolo ha confermato, nelle sue dichiarazioni al termine del match, di sentire molto la rivalità con l’altoatesino, con frasi che non potevano passare inosservate.

Parole che hanno infiammato la tifoseria dell’azzurro e dato ulteriore pepe al dualismo tra i due, anche se Alcaraz ha ribadito che la sfida è sui binari di grande stima reciproca, correttezza, fair play. “E’ una bella rivalità quella che ho con lui – ha spiegato l’iberico – Porre fine a una striscia come la sua per me è incredibile. Ogni volta che lo affronto, penso che sia una lotta splendida e che il pubblico si diverta insieme a noi”.

Nei precedenti nel circuito maggiore, il bilancio delle sfide tra i due adesso è in parità. Ma per Alcaraz non è mai facile avere a che fare con Jannik: “Ogni volta che gioco contro di lui mi innervosisco, questo è certo – ha aggiunto – Devo giocare sempre al 100 per cento se voglio batterlo. Dopo ogni partita ci conosciamo meglio, potremmo già riaffrontarci a Miami…”.

Un anno fa, effettivamente, i due si sfidarono sia in California che in Florida. A Indian Wells, aveva vinto, come stavolta, Alcaraz. A Miami però vinse Sinner.