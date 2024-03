Ufficiale Djokovic: l’annuncio spaventa i tifosi sul futuro

Brutte notizie per i fan di Novak Djokovic: la notizia è arrivata proprio in queste ore, annuncio ufficiale

Non è un momento particolarmente brillante per Novak Djokovic. Il tennista serbo, che resta allo stato attuale il numero 1 del mondo, sta cominciando a fare i conti con degli acciacchi fisici che evidentemente stanno condizionando quella che fino ad ora è stata una carriera straordinaria. L’età avanza, i giovani si fanno sotto: Alcaraz e Sinner sono soltanto due dei nomi che stanno minacciando da vicino il primato del buon Novak.

L’italiano e lo spagnolo, tra l’altro, sono anche coloro i quali di sicuro proveranno a strappare quel primo posto a Djokovic nel corso dei prossimi mesi. Jannik è al momento terzo in classifica ma ha dimostrato nel tempo di aver assunto una maggiore consapevolezza dei propri mezzi.

I due si sono scontrati anche ad Indian Wells, dove proprio Carlos ha avuto la meglio sull’atleta italiano: una prima batosta stagionale per Sinner che di sicuro, va detto, non distoglie lo sguardo da quello che è ormai diventato un obiettivo: spodestare Djokovic e diventare il numero 1 del mondo.

Novak, dal canto suo, continua il suo percorso con tutte le problematiche del caso. Il tennista serbo in queste ore si è lasciato andare ad un annuncio molto importante che ha deluso tutti i suoi tifosi: cosa sta succedendo?

Djokovic, addio Miami: arriva l’annuncio ufficiale

Come detto, i tanti problemi fisici stanno condizionando la carriera di Djokovic che, ovviamente, sta lavorando anche per centellinare le forze e provare a non chiedere troppo al suo fisico. Ecco perché l’annuncio di queste ore ovviamente lascia l’amaro in bocca ai suoi tantissimi tifosi, soprattutto quelli che lo aspettavano in quel di Miami.

Si, perchè il numero uno del mondo non parteciperà al Torneo 1000 che si giocherà proprio in Florida. Una decisione ovviamente dolorosa, ma che lascia trasparire quanto sia importante per lo stesso Djokovic organizzare il lavoro e giocare anche di strategia per restare attivo nel corso di tutta la stagione.

“Ciao Miami! Sfortunatamente non giocherò il Miami Open quest’anno”, le parole con le quali Djokovic ha aperto il messaggio con cui ha annunciato il suo forfait in Florida. “In questa fase della mia carriera sto bilanciando il mio programma privato e professionale”, ha ancora spiegato Nole.

Poi un messaggio anche per tutti quei tifosi che evidentemente lo aspettavano a braccia aperte: “Mi dispiace di non poter incontrare alcuni dei fan migliori e più appassionati del mondo. Non vedo l’ora di giocare a Miami in futuro!“, ha ancora detto il serbo. Da ricordare, tra l’altro, che Djokovic ha vinto per ben 6 volte il torneo di Miami, a pari merito con Agassi.