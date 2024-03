Invasione choc: aggressione ai calciatori in campo

I tifosi di casa invadono il campo ed aggrediscono i giocatori della squadra ospite: scene da guerriglia, mondo del calcio sotto choc

Perdere una partita importante contro una rivale con la quale non scorre buon sangue fa sempre male, ma non sempre i tifosi riescono a prenderla con filosofia.

Nell’ultimo weekend si è disputata una sfida molto tesa in Turchia tra il Trabzonspor ed il Fenerbahce che ha visto i secondi imporsi 3-2 nel finale grazie al gol dell’ex Chelsea Michy Batshuayi. Il club di Istanbul si era portato avanti di due gol grazie alla doppietta dell’ex Manchester United Fred nel primo tempo, ma nella ripresa la squadra di Trebisonda ha rimontato grazie a Bardhi ed Hassan prima di capitolare nel finale.

Una partita tesa e combattuta che, però, ha vissuto un terzo tempo davvero scioccante. Subito dopo il fischio finale, infatti, quando i giocatori del Fenerbahce hanno esultato per questi tre punti pesanti, i tifosi della squadra di casa non l’hanno presa benissimo ed hanno invaso il campo, iniziando ad aggredire i membri del Fenerbahce e dando vita a delle vere e proprie scene di guerriglia

Trabzonspor-Fenerbahce, invasione choc: scontri tra tifosi e giocatori

La sconfitta maturata in casa ed il conseguente festeggiamento del Fenerbahcenon sono andati per niente giù ai tifosi del Trabzonsporche hanno pensato di farsi giustizia da soli. Il pubblico di Trebisonda si è riversato sul terreno di gioco ed è partita una vera e propria scioccante caccia all’uomo, costringendo i giocatori del Fenerbahce a difendersi a loro rischio e pericolo.

Come si può evincere dalla moltitudine di immagini e di video che sono diventati subito virali in tutto il mondo, protagonisti sono stati soprattutto l’uomo che ha deciso la partita ovvero Michi Batshuayi e Bright Osayi-Samuel I due sono stati immortalati mentre prendevano a pugni i tifosi avversari per potersi difendere ed in video si vede addirittura l’ex Chelsea colpirne un altro con un calcio in stile karatè.

Non da meno sono stati alcuni tifosi del Trabzonspor, tanto che qualcuno ha addirittura preso la bandierina del calcio d’angolo trasformandola in una lancia per far male ai giocatori. Scene di guerriglia che hanno scioccato la Turchia ed il mondo del calcio intero ed ora si aspetta di capire quali saranno le sanzioni che verranno decise dalla commissione disciplinare turca.

Il Trabzonspor dovrebbe essere punito quasi sicuramente con la disputa di alcune partite a porte chiuse, mentre potrebbe esserci una squalifica per Batshuayi e Osayi Samuel che, sebbene lo abbiano fatto per difendersi, hanno risposto alla violenza con altra violenza anziché scappare come hanno fatto i compagni.