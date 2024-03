Sainz tradisce: la Ferrari resta senza parole

Il tradimento di Carlos Sainz alla Ferrari può verificarsi la prossima stagione: il Cavallino rampante deve fare i conti con il suo addio

La Ferrari ha fatto una scelta ben precisa, quella di affidarsi a Charles Leclerc e Lewis Hamilton a partire dal 2025. Questo ha chiaramente chiuso la porta a Carlos Sainz, che nelle ultime stagioni si è ben comportato a bordo della Rossa.

Talvolta essendo superiore anche allo stesso pilota monegasco. Per caratteristiche, Sainz riesce a dare il meglio di sé quando le cose vanno male – cosa che negli ultimi anni succede spesso – riuscendo a tirare fuori il meglio dalla Ferrari.

Tuttavia, la Rossa ha voglia di ritornare a vincere. Su Leclerc ci punta tantissimo e sarà affiancato da Hamilton, uno dei migliori piloti di tutti i tempi. Il sogno è che il britannico riesca a conquistare l’ottavo titolo della sua carriera superando definitivamente Schumacher proprio alla guida della Ferrari.

Una vittoria che metterebbe Hamilton definitivamente nell’Olimpo della Formula 1, anche più degli altri. Intanto, per il futuro di Carlos Sainz si valutando diverse piste. Non solo la Mercedes, alla ricerca di un sostituto proprio di Hamilton. Ma nelle ultime ore si fa forte anche la candidatura della Red Bull.

Ferrari, la Red Bull può puntare su Sainz al posto di Perez

A parlare di questo è stato l’ex pilota Luis Perez-Sala ai microfoni di AS: “Sainz è la migliore opzione possibile tra i piloti che saranno disponibili per qualsiasi team che vorrà lottare per il titolo. Saranno mesi divertenti, è un’ottima possibilità per la Mercedes e per la Red Bull. Anche Fernando Alonso è un’opportunità, sia lui sia Carlos possono andare alla Red Bull”.

Uno scenario molto interessante, che vedrebbe uno tra Sainz e Alonso prendere il sedile della Red Bull che oggi appartiene a Sergio Perez. Il pilota messicano l’anno scorso ha concluso a 290 punti da Verstappen, vincitore del Mondiale. E la riconferma appare molto difficile, nonostante un buon avvio con due secondi posti alle spalle proprio del compagno di squadra.

Ma la sensazione è che il feeling tra Perez e la Red Bull si sia rotto definitivamente. Un nuovo pilota può portare freschezza al team dopo le critiche ricevute dal pilota messicano per la scarsa competitività. La sensazione è che, come ha dichiarato Perez-Sala, il tutto si concluderà entro il GP d’Italia, in programma a Monza il prossimo 1° settembre.