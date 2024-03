Alonso non ci sta: terremoto improvviso

Fernando Alonso non le manda a dire: il pilota spagnolo non ne può più, terremoto improvviso in Formula 1

Fernando Alonso sta disputando la sua 21esima stagione in Formula 1 e la sua seconda consecutiva con la Aston Martin. Dopo un esordio non eccezionale in Bahrain, dove è giunto al traguardo in nona posizione, il pilota asturiano ha ottenuto un buon quinto posto nel Gran Premio d’Arabia Saudita. Il suo bottino nel Mondiale è al momento di 12 punti dopo due gare.

C’è persino chi pensa che la stagione in corso potrebbe essere l’ultima come pilota di Formula 1 per il 42enne Fernando Alonso, anche se c’è pure chi parla di un possibile approdo in Mercedes al posto di Hamilton nel 2025 (o in Red Bull al posto di Sergio Perez). L’obiettivo dello spagnolo è comunque quello di provare a lasciare il Circus con qualche altro risultato importante.

Tuttavia Alonso pensa già non solo al suo futuro, ma anche a quello della Formula 1. Secondo il pilota asturiano, che in carriera si è laureato due volte campione del mondo, le opportunità di lancio dei giovani nel Circus sono davvero molto limitate. Basti pensare che un talento come Oliver Bearman, capace di centrare uno splendido settimo posto alla sua prima gara in F1, è riuscito a esordire con la Ferrari solo in seguito all’appendicite che ha costretto Sainz a sottoporsi a un’operazione chirurgica.

Alonso non ci sta: lo spagnolo sbotta, con chi ce l’ha

Lo stesso è accaduto lo scorso anno con Liam Lawson, salito al volante dell’AlphaTauri per sostituire l’infortunato Ricciardo. Nonostante le buone prestazioni il giovane pilota neozelandese è attualmente solo terza guida della Red Bull e della Racing Bulls. Alonso, che a fine luglio compirà 43 anni, ritiene che i team di F1 debbano puntare maggiormente su questi giovani piloti che hanno dimostrato di avere enormi qualità.

La proposta del due volte campione del mondo, rivolta ai top team, consiste nel dare la possibilità ai piloti di Formula 2 di effettuare alcuni test privati con le monoposto degli anni precedenti. Tuttavia il pilota della Aston Martin individua anche l’aspetto che rende difficile ‘provare’ adeguatamente i giovani talenti.

Il calendario di F1 è diventato davvero troppo fitto e anche i test invernali durano ormai troppo poco. Un pilota al debutto ha a disposizione un giorno e mezzo di test prima di cominciare la stagione. “Ci sono cose che non vanno bene e a volte noi piloti alziamo la voce”, ha aggiunto il pilota asturiano.