Berrettini-Sinner, verdetto attesissimo: finalmente insieme

Archiviato il Masters di Indian Wells, si torna subito in campo a Miami. Nel main event della Florida ci sarà anche Berrettini

Tutto pronto a Miami per il via al secondo Masters Mille dell’anno che si disputerà da oggi, mercoledì 20, a domenica 31 marzo sui campi allestiti all’interno e a ridosso dell’Hard Rock Stadium, sede delle partite casalinghe dei Miami Dolphins in NFL.

A Miami, torna in campo in un evento Atp, Matteo Berrettini. L’azzurro è già rientrato, dopo sei mesi di stop, la scorsa settimana nel Challenger di Phoenix, nel quale ha raggiunto la finale, sconfitto dal portoghese Borges. Buone indicazioni, specie nella tenuta fisica, per Matteo che ha usufruito del ranking protetto per entrare direttamente nel tabellone principale di Miami.

Grazie all’agevolazione prevista per i tennisti costretti a un lungo stop per infortunio, Berrettini è entrata nel main draw da numero 74, una posizione che poteva influire inevitabilmente nel sorteggio del tabellone con la possibilità di incrociare avversari di grande livello già nei primi turni. E così è stato.

Berrettini, i possibili avversari a Miami: c’è anche .. Sinner

Berrettini è stato sorteggiato nella parte bassa del tabellone di Miami, la stessa di Sinner, seconda testa di serie del seeding. Una posizione in più rispetto all’attuale ranking per Jannik che approfitta del forfait di Novak Djokovic per piazzarsi alle spalle di Carlos Alcaraz, vincitore a Indian Wells e primo in graduatoria in Florida.

Berrettini esordirà a Miami contro Andy Murray. Una sfida significativa quella contro l’ex numero uno del mondo. Proprio con una sconfitta contro lo scozzese, al debutto all’Australian Open 2023, è iniziato il periodo di crisi di Berrettini poi acuito da una serie di infortuni ravvicinati che ne hanno compromesso risultati e classifica.

Dovesse qualificarsi, Matteo incrocerebbe Etcheverry al secondo turno con Rublev potenziale avversario al terzo. In un ipotetico ottavo di finale, Berrettini potrebbe affrontare Tsitsipas o Bublik prima – e lo speriamo tutti – del possibile quarto con Jannik Sinner.

Sorteggio potenzialmente favorevole in avvio per Sinner che debutterà a Miami contro Cachin o un qualificato. A seguire Griekspoor, sconfitto recentemente a Rotterdam. Agli ottavi uno tra Paul, reduce dalla semifinale di Indian Wells, o Tiafoe, prima del quarto di finale che dovrebbe opporlo a Rublev con Tsitsipas, Bublik e lo stesso Berrettini possibili outsider.

Dovesse raggiungere la semifinale per il secondo anno consecutivo a Miami, Sinner può sfidare nuovamente all’Hard Rock Stadium, Daniil Medvedev, avversario che l’ha sconfitto un anno fa in finale. Il russo ha dalla sua parte Fritz e Ruud come principali teste di serie.