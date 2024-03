Sinner, che batosta: ora è crollo in classifica ATP

Jannik Sinner non è riuscito a sorpassare Carlos Alcaraz al secondo posto nella classifica ATP: una vera batosta per il fenomeno azzurro

L’operazione sorpasso a Carlos Alcaraz è fallita, almeno per ora. Jannik Sinner è stato sconfitto in semifinale a Indian Wells dal 20enne spagnolo e ha dovuto così rinunciare non solo alla possibilità di vincere il terzo torneo in questo inizio 2024 – dopo i trionfi agli Australian Open e a Rotterdam – ma anche alla seconda posizione nel ranking ATP.

Dopo 19 vittorie consecutive il cammino del 22enne altoatesino si è interrotto al penultimo atto del torneo californiano, poi vinto proprio da Alcaraz in finale contro Medvedev. Lo spagnolo è quindi salito a 8805 punti in classifica, mentre Sinner rimane a 8310. Tuttavia, nonostante questo ko, nelle prossime settimane il tennista italiano avrà nuovamente l’occasione di guadagnare punti nel ranking e tentare il sorpasso ad Alcaraz. Servono però risultati importanti per raggiungere questo traguardo.

Il primo appuntamento per Sinner è quello di Miami, dove lo scorso anno è riuscito ad arrivare alla finale (perdendo poi contro Medvedev). Se il 22enne di San Candido dovesse riuscire a ripetere lo stesso risultato guadagnerebbe 50 punti, ma in caso di vittoria ecco che il bottino diventerebbe di 400 punti. Va da sé che Sinner deve assolutamente centrare almeno la finale nel torneo di Miami: un altro risultato significherebbe una nuova perdita di punti.

Batosta Sinner: niente sorpasso ad Alcaraz (per ora)

Dopo la Florida prenderà il via la stagione sulla terra rossa. Nel Masters 1000 di Montecarlo, che comincerà lunedì 8 aprile, Sinner avrà 360 punti da difendere: nel 2023 l’italiano si spinse fino alla semifinale, alzando bandiera bianca contro Holger Rune. In caso di finale il vincitore degli ultimi Australian Open otterrebbe 290 punti, che diventerebbero ben 640 in caso di successo.

Nel torneo ATP 500 di Barcellona dello scorso anno Sinner arrivò fino ai quarti (90 punti da difendere), mentre al Masters 1000 di Roma si fermò agli ottavi (anche qui 90 punti). L’atleta altoatesino può puntare anche al Roland Garros: nel 2023 non andò oltre il secondo turno (ko contro Daniel Altmaier), pertanto i punti da conquistare potrebbero essere parecchi.

Infine c’è il Masters 1000 di Madrid: lo scorso anno Sinner non prese parte a questo torneo. Se quest’anno l’italiano dovesse invece decidere di scendere in campo in Spagna ecco che il suo guadagno sarebbe certo comunque vadano le cose. Il quadro è fin troppo chiaro: nonostante la sconfitta contro Alcaraz il giovane talento italiano ha molte occasioni per continuare a puntare al secondo posto nel ranking ATP. Lo sa bene anche lo stesso Alcaraz: dovrà vedersela ancora molte volte con Sinner per difendere la posizione.