Sinner, ora è UFFICIALE: la notizia non fa felici i tifosi

Brutta notizia per il campione altoatesino: ecco con ci dovrà vedersela Sinner nell’imminente Masters 1000 di Miami

L’imperativo è ora uno ed uno soltanto: rialzarsi. E in fretta. Dopo la delusione per la finale persa ad Indian Wells, Jannik Sinner è tornato coi piedi per terra, interrompendo la sua clamorosa striscia vincente, arrivata a 19 incontri consecutivi Coppa Davis compresa.

Il pur ottimo cammino al BNP Paribas Open non è stato coronato dalla vittoria finale, pur avendo portato in dote al talento della Val Pusteria un guadagno di punti rispetto all’edizione dello scorso anno, quando fu sconfitto in semifinale sempre da Carlitos Alcaraz.

Ora per l’importante kermesse in Florida le parti potrebbero rovesciarsi visto che lo scorso anno nell’impianto dell’hard Rock Stadium fu proprio l’azzurro ad avere la meglio sul fenomeno iberico, cedendo poi il passo al russo Medvedev nell’ultimo atto.

Già, Medvedev. L’ex bestia nera del nostro tennista di punta. Un avversario sempre fastidioso, al quale però è legata la più grande soddisfazione nella giovane carriera di Sinner, che inevitabilmente potrebbe ritrovarsi sul cammino del numero tre del mondo anche nel secondo atto del Sunshine Double.

Sinner, tabellone terribile a Miami: ecco i possibili avversari

Con il tabellone delle qualificazioni già in pieno svolgimento (si registra purtroppo l’eliminazione di Luca Nardi, sconfitto nettamente in due set dal giovane prodigio Jakub Mensik), gli organizzatori hanno diffuso anche l’esito del sorteggio per quello che riguarda il main draw. Con l’assenza di Novak Djokovic la posizione numero uno del seeding è appannaggio di Carlos Alcaraz, che tuttavia non potrà incontrare il tennista della Val Pusteria prima eventualmente dell’ultimo atto.

Il problema, non di poco conto, è che sul cammino di Sinner potrebbe esserci ancora Medvedev, capitato nella stessa parte del tabellone per un possibile incrocio in semifinale. Un percorso dunque irto di difficoltà per il giocatore italiano, chiamato quanto meno a confermare l’approdo alla finale della competizione americana per non perdere punti rispetto alla performance del 2023.

Jannik, che in caso di successo contro Alcaraz all’Indian Wells Tennis Garden, sarebbe diventato automaticamente numero 2 del mondo, ha tutta l’intenzione di proseguire la sua scalata ai vertici del tennis mondiale. Il modo migliore, in attesa della sempre più vicina stagione sulla terra rossa – non certo la superficie preferita dall’eroe di Malaga – è quello di vincere il più possibile sull’amato cemento. Intanto, andando con ordine, dopo il bye del primo turno Jannik se la vedrà contro un qualificato o contro l’argentino Pedro Cachin.