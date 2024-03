VIDEO – Fiorentina, la Fiesole ricorda Barone: “Uno di noi!”

Il tifo organizzato si è ritrovato oggi al Centro Sportivo Viola Park per commemorare Joe Barone. Il Direttore Generale della Fiorentina, prematuramente scomparso ieri mattina, in oltre 4 anni alla guida della Viola è diventato un punto di riferimento per i tifosi. Merito del suo lavoro 24 ore su 24 per portare il club al più alto livello possibile. Un lavoro sottolineato a più riprese da tanti addetti ai lavori e dal presidente Commisso, che a Barone aveva affidato le gestione della Fiorentina nel 2019.

Nel corso della commemorazione, il tifo organizzato viola ha esposto uno striscione che recitava: “Da fiorentino te ne sei andato, il tuo popolo te ne sarà sempre grato”. E ancora tanti cori di puro amore per il dirigente: “Barone uno di noi!”. Un esponente della Curva della Fiorentina ha poi voluto sottolineare il lavoro svolto, promettendo di collaborare con la società per proseguire assieme: “Continueremo noi il lavoro iniziato insieme”. Una promessa alla Fiorentina e alla memoria di Joe Barone che alla Viola si era dedicato anima e cuore in questi ultimi 4 anni.