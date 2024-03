Che salto in classifica: Sinner è primo, a Miami deve solo difendere

Jannik Sinner è l’uomo del momento nel tennis e nello sport italiano. I suoi numeri sono in costante crescita e nel 2024 l’azzurro domina

Nel Masters 1000 di Indian Wells è uscito in semifinale, sconfitto dall’amico ed eterno rivale Carlos Alcaraz. Jannik Sinner, a soli 22 anni, resta però sulla cresta dell’onda ed è tra i protagonisti del tennis mondiale in questo 2024. I suoi numeri restano molto importanti.

In questi giorni Jannik è andato a trovare la Nazionale azzurra di Luciano Spalletti. Il tennista altoatesino – come rimarcato dal ct – è un vero esempio e l’incontro ha mostrato grande affinità. Gli ultimi mesi sono stati straordinari per il campione di San Candido: di lui si parlava bene da tempo, ma è dopo Wimbledon 2023, nello specifico, che Sinner ha trovato la sua definitiva svolta.

Se lo scorso anno ha dato una spinta fondamentale per la vittoria della Davis è il 2024 l’anno che inserisce Sinner nella storia, soprattutto a livello personale. L’azzurro è diventato il primo tennista italiano della storia a vincere gli Australian Open, ha vinto un titolo del Grande Slam giovanissimo e ora guida la Atp Race, ovvero la classifica che riguarda solo i risultati della stagione corrente. I numeri del fenomeno di San Candido sono finora spaventosi.

Jannik Sinner in vetta, il dato è netto

Nonostante la sconfitta ad Indian Wells, Jannik Sinner resta primo senza problemi nel ranking Atp Race. L’azzurro guida la classifica con 2900 punti ed ha un importante vantaggio su tutti gli avversari. Pesa d’altronde la striscia di 16 vittorie consecutive nel 2024, che gli ha consentito di vincere sia gli Australian Open che il torneo di Rotterdam, oltre poi appunto alla semifinale ad Indian Wells. Ora il torneo di Miami dove Jannik proverà a difendere il vantaggio sul russo Medvedev, secondo in classifica con 2150 punti.

Il torneo di Miami vale 1000 punti e teoricamente, in caso di delusione e sconfitta nei primi turni, Jannik potrebbe perdere il primato. Difficile ma non impossibile mentre tutti gli altri rivali sono più dietro in classifica: il vincitore di Indian Wells Alcaraz è terzo con 1500 punti mentre l’attuale numero uno al mondo Novak Djokovic è addirittura fuori dai migliori 8 del circuito. Uno scenario questo a dir poco clamoroso.

Ricordiamo che i primi 8 tennisti della Race andranno alle Atp Finals di Torino e Sinner, complice la vittoria a Melbourne dello Slam di inizio stagione, è già vicino a questo importante risultato. Una riconferma dopo le Atp Finals dello scorso anno, evento che lo hanno visto cedere solo in finale, proprio contro il numero uno Novak Djokovic. Miami servirà per Sinner anche per mantenere il primato.