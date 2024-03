“Non cominciate”: la Ferrari sbotta per Hamilton, caos e polemiche

La Ferrari si trova a dover fronteggiare delle voci che riguardano Hamilton davvero scomode e per questo Vasseur non è potuto restare in silenzio

La Ferrari è pronta ad accogliere a Maranello Lewis Hamilton la prossima stagione. In molti nutrono dubbi soprattutto riguardo l’età del britannico e ipotizzano già il nome del suo sostituto a medio termine.

La Formula 1 sbarca in Australia per il terzo appuntamento della stagione ma ancora si parla di quanto successo a Gedda un paio di settimane fa. Si perché al di là della vittoria di Verstappen e della doppietta Red Bull con Perez, c’è un nome che ha strabiliato tutti. Stiamo parlando di Oliver Bearman, ragazzino del 2005 che la Ferrari aveva deciso di promuovere per sostituire Carlos Sainz, alle prese con problemi di appendicite.

In molti erano pronti a scommettere sul talento di questo 18enne, ma vederlo arrivare settimo alla prima esperienza in F1 e senza aver guidato durante il venerdì di Prove Libere è stato davvero assurdo. Già la Qualifica con un ottimo undicesimo posto, a pochi millesimi dall’accesso in Q3, doveva lasciar intendere di che pasta fosse fatto. Adesso però tornerà al suo campionato di F2, come confermato dalle parole di Vasseur.

“Presto gli daremo la possibilità di girare nelle PL1 con la Haas e questo sarà importante per fargli fare esperienza in macchina”.

Ferrari, Bearman prenderà il posto di Hamilton: Vasseur spegne i rumors

La stampa internazionale ha iniziato però a parlare di Bearman come possibile sostituto di Hamilton per il medio termine. Una Ferrari che dovrà puntare a vincere nell’immediato con il sette volte campione del mondo, ma che vede il giovane rampollo già sicuro di strappare un sedile tra qualche anno.

Vasseur ha cercato di placare queste voci nelle parole riportate da ‘Formulapassion’: “Non cominciate a parlare del dopo Hamilton, Lewis non è ancora in squadra”. Un avviso chiaro a quanto dovrà avvenire nel 2025 e che rappresenta il focus principale della Scuderia del Cavallino Rampante. Certo è positivo scoprire di avere in casa un pilota così giovane e così talentuoso, con la chance di farlo debuttare magari con la Haas nel prossimo campionato per testarne la consistenza in un’intera stagione.

Al di là delle giuste parole di circostanza di Frederic Vasseur non c’è niente di male a pianificare anche il futuro, con un Bearman in più da spendere per l’attacco alla Red Bull.