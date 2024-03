Tifosi in lacrime: il campione muore a 42 anni

Un vero dramma ha colpito il mondo dello sport nelle scorse ore. I tifosi sono rimasti letteralmente sotto shock

Una vicenda che ha lasciato di stucco milioni di appassionati, chi lo ricordava con il sorriso e chi immaginava addirittura potesse giungere presto al grande passo (il matrimonio con la sua amata). Eppure nella mente umana ci sono nubi che pochi di noi conosciamo e si arriva a conclusioni inaspettate.

Non si conoscono bene i dettagli della vicenda e non sappiamo i motivi per cui l’ormai ex atleta sarebbe arrivato a questo gesto, ma la notizia ha sconvolto i fan e se ne continuerà sicuramente a discutere nelle prossime settimane. Konstantin Koltsov, ex giocatore di hockey bielorusso è morto all’età di 42 anni: l’uomo si trovava a Miami quando in una delle scorse notti è venuto a mancare.

Inizialmente si è parlato di problemi al cuore, ma è stata la polizia di Miami con un breve comunicato a lasciare increduli tutti gli appassionati sportivi: ‘Apparente suicidio’, sarebbe questa la motivazione dell’uomo che si sarebbe gettato dal balcone decidendo cosi di farla finita. Al momento non ci sarebbero altri dettagli sulla vicenda, nessun commento neanche da parte di Aryna Sabalenka.

La numero due al mondo di tennis è infatti la storica compagna di Koltsov, i due si trovavano insieme all’hotel e in questi giorni la tennista doveva cominciare il Miami Open. Al momento non ci sono annunci di cambiamenti e secondo alcune indiscrezioni la tennista dovrebbe comunque prendere parte al torneo: senza però rilasciare interviste o avere comunque qualsiasi contatto con i media.

Tennis, tanto clamore attorno alla Sabalenka: shock per Koltsov

La morte di Koltsov ha lasciato sconvolte tante persone e anche nel tennis diverse atlete hanno mostrato la propria solidarietà ad Aryna, impegnata comunque in questi giorni sui campi da tennis. Koltsov e Aryna stavano ufficialmente insieme dal 2021, l’uomo era reduce da una separazione con l’ex moglie Julia con il quale aveva avuto tre figli.

Koltsov è stato nel corso della sua carriera un ottimo giocatore di hockey sul ghiaccio, ha giocato in NHL con i Pittsburgh Penguins tra il 2002 e il 2006 e ha difeso i colori della Nazionale bielorussa tra il 2002 e il 2010. Al momento non si conoscono i motivi per cui l’uomo sarebbe arrivato a questa decisione.

Non è un momento semplice per Aryna Sabalenka, secondo grave lutto per lei nel giro di pochi anni visto che la donna aveva perso il padre nel 2019.