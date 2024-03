Daniele Scardina, l’ultimo annuncio spiazza i tifosi: tutta la verità

Daniele Scardina sta cercando di recuperare la migliore condizione fisica dopo quanto avvenuto lo scorso anno e ha ricevuto un annuncio che spiazza tutti

Il pugile milanese Daniele Scardina ha tenuto duro negli ultimi mesi e finalmente è tornato a casa dalla sua famiglia. Di tornare a combattere non se ne parla ma già poter riprendere una “vita normale” può essere considerato un successo. Qualcuno che lo conosce bene ha parlato di lui.

Il percorso di Daniele Scardina sta finalmente prendendo il rettilineo finale. Il pugile di Rozzano ha dovuto affrontare delle prove durissime ma alla fine è rimasto in piedi. Tutto era cominciato il 28 febbraio del 2023 quando il campione dei Supermedi aveva accusato un malore durante un allenamento in palestra. La situazione era precipitata negli spogliatoi, con la caduta a terra e la corsa conseguente in ospedale.

L’intervento alla testa è diventato obbligatorio nelle ore successive e lo ha portato a trasferirsi in un centro riabilitativo di Lecco. Da lì King Toretto ha proseguito a lottare fino a dicembre, quando è stato finalmente dimesso e fatto tornare a casa. Sui social non ha mai smesso di aggiornare i fan sulle sue condizioni e mostrarsi per come sta ora, dando anche l’impressione di aver ripreso una buona condizione fisica. Scardina doveva salire di categoria di peso l’anno scorso, in una crescita di carriera che avrebbe dovuto concedergli altre chance importanti. La sconfitta contro De Carolis l’aveva lasciato con l’amaro in bocca ma gli aveva anche fornito quella spinta di motivazione per ripartire.

Daniele Scardina sta meglio, le parole di Giovanni De Carolis fanno commuovere: “Sarò per sempre legato a lui”

Proprio Giovanni De Carolis è stato l’ultimo avversario di Daniele Scardina sul ring prima del malore. Il pugile romano è tra l’altro tornato a combattere nei giorni scorsi, rimediando una pesante sconfitta in Francia, contro il fortissimo Kevin Lele Sadjo. Al Palazzo dello Sport Marcel Cerdan, di Levallois-Perret, a Parigi, il campione europeo EBU dei pesi supermedi ha sconfitto il nostro pugile per TKO, in un incontro purtroppo a senso unico.

Quello del 2022 tra De Carolis e Scardina fu molto più equilibrato e portato a casa con merito dal romano. Proprio lui ha parlato in una recente intervista a ‘ultimouomo.com’, di come ha appreso la notizia del malore del collega e della sua reazione.

“Ricordo che ero in Germania a fare sparring, mi si è gelato il sangue nelle vene, ero distrutto”. Poi aggiunge: “Sono stato molto felice di scoprire che dopo qualche giorno era uscito dal coma e stava iniziando il percorso di recupero. È un ragazzo forte e motivato che stimo tanto, ha sempre dimostrato tempra e carattere”.

De Carolis è convinto che con il giusto atteggiamento Daniele possa riprendersi a pieno e sottolinea come averci combattuto lo legherà a lui per sempre.