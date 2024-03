Italia U21-Lettonia U21 2-0: gli azzurrini restano primi nel Gruppo 1

Una rete per tempo basta all’Italia U21 di Carmine Nunziata per battere la Lettonia nella sfida del Manuzzi di Cesena valida per la sesta giornata del Gruppo 1 di qualificazione al prossimo europeo nel 2025.

Italia U21-Lettonia U21, le formazioni

Ecco i due 11:

Italia (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Calafiori, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Miretti, Casadei, Gnonto. A disp.: Zacchi, Pirola, Ambrosino, Bianco, Coppola, Kayode, Fazzini, Esposito, Oristanio. All.: Nunziata

Lettonia (4-4-1-1): Beks; Novikovs, Reingolcs, Sliede, Maslovs; Rascevskis, Vientiess, Melinks, Melkis; Puzirevski, Vapne. A disp.: Parfjonovs, Valmiers, Lizunovs, Zalelko, Rekis, Melnis, Krancmanis, Anmanis, Glaudans. All.: Basovs

La partita, primo tempo

Azzurrini che rischiano subito al primo minuto. Dormita della difesa italiana e occasione per Vapne, prontamente sventata da Desplanches. All’11 il primo squillo degli azzurrini. Cross forte e teso di Miretti con Gnonto che devia ma non trova la porta. 3 minuti più tardi Miretti termina poi a terra in area dopo un contatto ma per l’arbitro non è rigore. L’Italia accelera e al 22′ arriva il primo giallo. Reingolcs stende Gnonto e prende l’ammonizione. Al 32′ passa l’Italia. Miretti premia la sovrapposizione di Zanotti che di prima intenzione serve un cioccolatino solo da scartare per Casadei con il giocatore ora al Leicester che fredda Beks e fa 1-0. Il finale di primo tempo è un monologo azzurro che non porta però al raddoppio.

La partita, secondo tempo

In avvio di ripresa Italia subito vicina al raddoppio. Al 51′ Miretti in slalom gigante semina il panico tra le maglie della difesa lettone ma al momento del tiro Beks e il palo negano la gioia del gol al centrocampista della Juventus. L’Italia gestisce ma non riesce a trovare il gol del raddoppio. Primo cambio azzurro al 67′. Nunziata toglie dal campo Miretti, al suo posto Esposito. Al 68′ gli azzurri vanno vicini al 2-0. Gnonto si mette in proprio e con il mancino calcia in porta non spaventando però Becks. Gol che arriva al 79′ con il solito Fabbian. Il centrocampista del Bologna raccoglie un pallone vagante in area dopo cross di Ruggeri e sigla il raddoppio. Al 85′ triplo cambio nell’Italia. Fuori Casadei, Zanotti e Gnonto e dentro Fazzini, Kayode e Oristanio. Finisce 2-0 con l’Italia ora a 14 punti nel Gruppo 1 a +1 sull’Irlanda seconda che ha battuto 0-7 San Marino.