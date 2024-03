Mazzata Nadal, l’annuncio lascia di sasso il mondo del tennis

Nuova mazzata per quanto riguarda Rafa Nadal e tutti i suoi tifosi, un annuncio che sconvolge il tennis internazionale

Ancora costretto a guardare le competizioni da lontano, Rafa Nadal, tormentato dagli infortuni e da una condizione fisica che fatica a tornare al top. Dopo un 2023 vissuto praticamente tutto ai margini, dopo il ritiro al secondo turno degli Australian Open, si sperava che nel 2024 lo si potesse rivedere con continuità in campo. Invece, i problemi persistono.

Nadal era tornato a giocare a gennaio nel torneo di Brisbane, dove intendeva prepararsi per gli Australian Open. Arrivato fino ai quarti di finale, si arrese dopo una dura battaglia con Thompson e un infortunio in eredità che non gli consentì di scendere in campo a Melbourne. Aveva dunque ripreso ad allenarsi per Indian Wells e aveva mostrato buoni segnali nel match di esibizione con Alcaraz a Las Vegas.

Anche per il primo Masters 1000 della stagione, però, il maiorchino ha dovuto cedere il passo, non trovando la migliore condizione. A questo punto, il 14 volte vincitore del Roland Garros ha puntato tutto sulla stagione sulla terra rossa, in vista della quale sta provando a prepararsi. Spera quindi di tornare finalmente alle competizioni e provare a scrivere nuove pagine della sua leggenda, lasciando un bel ricordo con un’ultima grande annata. Ma anche in questo caso ci sono dubbi.

Nadal, rientro a Montecarlo ancora in dubbio: “Non posso garantire nulla”

Il programma di allenamenti, qualora andasse tutto per il verso giusto, dovrebbe permettere a Nadal di scendere in campo nel Masters 1000 di Montecarlo, in programma dal 6 al 14 aprile. Ma è proprio lo stesso tennista a rilasciare dichiarazioni che preoccupano molto i suoi tifosi.

In occasione di un evento svoltosi presso la fondazione di Nadal a Maiorca, l’agenzia di stampa ‘EFE’ ha raccolto da parte sua frasi che tengono aperti tutti gli scenari. Anche, purtroppo, quelli negativi: “Sto lavorando duramente, non ho mai smesso di allenarmi, ci sto provando in ogni momento – ha detto – Viste le mie attuali condizioni però mi è difficile dire che cosa succederà. Voglio tornare a competere, ma non posso garantire niente“.

Bisognerà attendere dunque fino all’ultimo momento disponibile per capire se Nadal ci sarà o meno nel Principato: “Mi sento bene, ma finora non sono riuscito a rispettare il programma che avrei voluto – ha aggiunto – Non voglio essere né positivo né negativo, spero che la situazione possa cambiare, ma non posso dire nulla con sicurezza. Devo ragionare giorno per giorno“.