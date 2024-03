Aggiornamenti importanti in casa Milan con le condizioni di Leao e Maignan. Protagonista assoluto del match contro la Svezia, l’attaccante del Diavolo, lascerà il Portogallo per fare ritorno in Italia. Nulla di preoccupante per il numero 10, nessun infortunio. Si tratta di una scelta concordata con il CT Martinez con l’ex Sporting Lisbona che insieme ad altri big non giocherà l’amichevole con la Slovenia.

Leao sarà a disposizione di Stefano Pioli e rientrerà a Milanello probabilmente nella giornata di domani: l’obiettivo è il match di sabato 30 marzo contro la Fiorentina. Focus anche sul portiere rossonero Mike Maignan con l’estremo difensore francese l’osservato speciale di questi ultimi giorni. Le buone notizie arrivano dal ritiro transalpino dove l’ex Lille è tornato ad allenarsi questa mattina. Nei giorni scorsi aveva lavorato a parte per un leggero fastidio ai tendini del ginocchio.

Milan: Leao e Maignan, il Diavolo vuole tornare grande

Domani la Francia sarà in campo in amichevole contro la Germania e, ci sono buone possibilità che il portiere del Milan giochi dal 1′. La decisione verrà presa insieme allo staff medico francese e al ct Deschamps che non vorrà rischiare Mike Maignan che, comunque, è partito con i compagni in trasferta. Non appena torneranno i big dai rispettivi impegni con le Nazionali, il Diavolo cercherà di portare a casa gli obiettivi prefissati con un secondo posto da consolidare (il che vorrebbe dire qualificazione in Champions, ndr.) e una Europa League da conquistare.