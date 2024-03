Schumacher, l’annuncio lascia di sasso: tifosi increduli

Nel Circus continua a tenere banco il caso Horner-Red Bull. Schumacher prende una posizione netta: parole che lasciano di stucco

Dopo un’indagine interna, il caso risulterebbe ufficialmente chiuso. Almeno a sentire le alte sfere dirigenziali di Red Bull, il colosso di Milton Keynes proprietario della scuderia di Formula 1 che sta dominando, anche grazie a quell’eccezionale talento che risponde al nome di Max Verstappen, le corse nella classe regina dell’automobilismo.

Il magma sottostante al caso che ha scosso il Circus scatenando le più disparate reazioni degli addetti ai lavori starebbe però ribollendo forse anche più del giorno in cui la notizia è trapelata nel web. Christian Horner, Team manager di Red Bull, era stato accusato di non meglio specificati ‘comportamenti inappropriati’ con una dipendente del gruppo.

Quest’ultima, stando alle indiscrezioni riferite dai siti specializzati, sarebbe stata licenziata con un buonuscita di 1 milione di euro. Di cui, sembra, ben 700mila pagati per mano dello stesso Horner, che secondo i maligni avrebbe ‘comprato’ così il silenzio della sua ex sottoposta.

Evidentemente non contenta dell’esito finale della vicenda, la donna avrebbe impugnato la “sentenza” facendo ricorso, ma non solo: è infatti emerso come la dipendente sia andata anche dalla FIA, più precisamente dal Comitato Etico, per denunciare quanto accaduto. La Federazione mantiene il riserbo assoluto anche sull’esistenza di una denuncia concreta contro il dirigente britannico, riservandosi di pronunciarsi in seguito. Le reazioni nel mondo della Formula 1, intanto, continuano a moltiplicarsi.

Ralf Schumacher e la vicenda Horner: “Dovrebbe dimettersi”

Dopo le dure parole, datate circa due settimane fa, di Jos Verstappen, ex pilota ma soprattutto padre del campione del mondo in carica in livrea Red Bull, anche Ralf Schumacher, ex pilota nonché fratello del mai dimenticato Michael, si è apertamente schierato contro Horner. Reo, secondo lui, di star recitando solamente il ruolo della vittima nel caso che lo vede protagonista dall’alba della stagione motoristica in Formula 1.

Le parole dell’ex pilota di Jordan, Williams e Toyota hanno lasciato a bocca aperta gli appassionati: “Mi dispiace per la sua famiglia, ma c’è stata solo una persona che ha dato il via a tutta questa faccenda: lui. Horner. E non posso accettare che continui a dire che non vuole parlarne“, ha esordito Ralf ai microfoni di ‘Sport1’.

“Credo sia arrivato il momento in cui dobbiamo parlarne perché è ciò che è meglio per tutti. Ad esempio, non si è sentito nulla dalla dipendente e questo non va bene. Nessuno parla di lei. E una cosa è certa: finché continua così, fa un danno immenso alla Red Bull. Horner stesso ha detto che nessuno è più importante della squadra. Ebbene, dovrebbe seguire questa linea e dimettersi il prima possibile. Non farebbe male a nessuno se andasse via. Sarebbe importante per il marchio Red Bull“, ha concluso.