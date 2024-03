Juventus, Soulè brilla in Nazionale: che futuro per l’argentino?

Nonostante il momento negativo del Frosinone, Matias Soulè si sta mettendo in luce anche con la Nazionale under 23 albiceleste. Il fantasista in forza alla formazione giallazzurra, nella notte a Mazatlan, ha giocato in amichevole con l’Argentina Olimpica contro l’under 23 del Messico mettendo a segno un gol meraviglioso. Nonostante l’ottima stagione da 10 gol in Ciociaria, Soulè però non è certo che l’anno prossimo la Juventus punti su di lui, una “indecisione” che sta dando adito a parecchie polemiche dentro la tifoseria bianconera.

Soulè torna alla Juventus in estate per rimanere?

Il 30 giugno 2024 Soulè tornerà alla Juventus per rimanere con la Vecchia Signora? Ancora non si sa. Le ultime parole dell’ex prodotto del settore giovanile del Velez Sarsfield vanno nella direzione della permanenza. Il numero 18 frusinate ha la volontà e l’intenzione di affermarsi con la maglia del club torinese. D’altronde le voci e le indiscrezioni sul mercato della Juve vanno nella direzione di un cambio di schieramento tattico rispetto al presente.

Matias deve ancora trovare la sua totale consacrazione in Serie A. Il fantasista argentino deve trovare continuità nella finalizzazione. Dei 10 gol segnati nella stagione attuale, l’ex Fortín ha realizzato diverse reti su calcio di rigore. Soulè per diventare “da Juventus” deve segnare più reti su azione e deve lavorare sulla fase di rifinitura dell’azione, avendo messo a referto due assist. Ma solo giocando in una squadra di più alto livello potrebbe avere più occasioni per segnare più reti.

Felipe Anderson al posto di Soulè?

Ma a prescindere dal cambio di modulo, Soulè potrebbe comunque essere sacrificato in nome del budget. Già a gennaio, infatti, la Juventus aveva ricevuto un’offerta per l’attuale giocatore del Frosinone proveniente dal club saudita dell’Al-Ittihad. 30 milioni la proposta, accettata dai bianconeri e invece rifiutata dal calciatore, convinto di potersi affermare anche in Europa.

Questa valutazione sembra aver ingolosito la Juventus che starebbe pensando ad una cessione del giovane talento argentino.

30/35 milioni almeno di valutazione per Soulè rischiano di essere “troppi” da rifiutare per la Juventus. E, nel frattempo, Cristiano Giuntoli avrebbe individuato nel medesimo ruolo un giocatore più “esperto” e a parametro zero come Felipe Anderson.

Si tratterebbe di un’operazione sicuramente conveniente dal punto di vista dei costi, ma molto meno a livello anagrafico. Felipe infatti è un calciatore classe 1994, mentre Soulè è un 2003, una decisione che andrebbe in contrasto con il progetto di svecchiamento della rosa bianconera. Ovviamente ci sono delle esigenze di bilancio in casa Juve, ma ha senso “sostituire” di talento un giovane con un 30enne?