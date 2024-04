Addio Verstappen e Perez: eredi già bloccati

La Red Bull si prepara ad una rivoluzione. Helmut Marko ha fornito un’anticipazione interessante sui possibili futuri piloti del team

La stagione della Red Bull è stata fino a questo momento quasi perfetta. L’unico imprevisto nel GP d’Australia dove la Ferrari ha messo a segno una fantastica doppietta poi tutto è tornato alla normalità.

Merito di un Max Verstappen in forma smagliante, capace di inanellare una serie di successi che lo spingono già molto vicino alla vittoria del suo personalissimo quarto titolo mondiale. In quattro GP su cinque l’olandese ha messo la sua Red Bull davanti a tutti. Solo a Melbourne ha dovuto cedere il passo, costretto a ritirarsi.

Oltre alle sue vittorie, il pilota olandese è al centro dell’attualità in Formula 1 anche per le indiscrezioni sul suo futuro. Nonostante un contratto in scadenza nel 2028, quello di Verstappen viene ciclicamente riproposto come uno dei nomi bollenti per il mercato piloti l’anno prossimo.

I guai in casa Red Bull sono ormai noti a tutti, con il caso Horner che ha scoperchiato una serie di instabilità interne ed una faida che al campione del mondo proprio non è piaciuta. Non è piaciuta nemmeno a suo padre, l’ex pilota Jos Verstappen che, in più di un’occasion,e ha attaccato senza giri di parole il Team Principal della Scuderia.

Verstappen-Perez: già ‘annunciati’ i sostituti

Oltre a quello di Max, anche il futuro di Sergio Perez è in forte discussione visto che il messicano, pur apprezzato dai vertici Red Bull per il suo ruolo di spalla di Verstappen, rimane in scadenza a fine 2024.

Si è parlato di rinnovo per Checo e non è escluso che ciò avvenga anche se la pista che porta a Carlos Sainz rimane ancora viva: lo spagnolo ha già fatto coppia con Verstappen ai tempi della Toro Rosso.

La recente intervista di Helmut Marko, consigliere strategico di Red Bull molto vicino a Verstappen, ha però aperto ad uno scenario clamoroso per il futuro. A ‘Servus Tv’, senza troppi giri di parole, ha fatto due nomi che piacciono parecchio alla Scuderia di Milton Keynes.

“Norris ha un contratto fino al 2026 e quindi non è un’opzione a breve termine. Così come Oscar Piastri. Ma sono entrambi piloti interessanti, per noi, in futuro“. Queste le parole del consulente Red Bull che ha voluto mettere Una sorta di ‘opzione’ sui due piloti McLaren in vista delle decisioni che Red Bull – tra qualche anno – dovrà prendere.