Napoli, Laporta su Lobotka-Barcellona: “Ne ho parlato con Deco”

Il Napoli rischia di perdere uno dei protagonisti dello Scudetto, nonché tra i giocatori più positivi in questa stagione, ovvero Stanislav Lobotka. Il regista slovacco dei partenopei, infatti, sarebbe finito nel mirino del Barcellona. A non farne segreto è stato, in un’intervista a Mundo Deportivo, il presidente del club blaugrana Joan Laporta che ha dettato le linee guida del calciomercato dei catalani. Il numero uno dei blaugrana ha chiarito, rispetto ai grandi nomi accostati al Barça: “Ci saranno almeno 1 o 2 acquisti, ma non mediatici”.

Lobotka-Barcellona, il calciatore “giusto”

Per il momento si tratta solo di un non celato interesse, ma Stanislav Lobotka del Napoli sarebbe quindi il regista individuato dal Barcellona per rinforzare la rosa. Il numero 68 della squadra partenopea, dopo la passata stagione, sembra aver alzato il suo status internazionale dopo diverse stagioni in cui si era fatto notare soprattutto per le sue potenzialità. Non è un caso che Lobotka sia finito nel mirino del Barcellona, lo slovacco prima di Napoli era stato protagonista nel Celta Vigo, e quindi è già ampiamente noto alla dirigenza del Barcellona.

Il presidente del Barcellona nell’intervista a Mundo Deportivo lo ha inserito nella lista dei giocatori che potrebbero incastrarsi bene nella rosa blaugrana: “Dobbiamo prendere giocatori che si adattino alla nostra squadra. Lobotka può arrivare, ne ho parlato con Deco”. D’altronde lo stile di gioco di Stanislav Lobotka si adatterebbe evidentemente molto bene alla filosofia del Barcellona. Anche perché Lobotka aveva fatto molto bene anche in Liga col Celta.

Il Napoli attende le mosse

Al momento non ci sono grandi movimenti in questi senso. Lo stesso Barcellona avrebbe inserito il calciatore del Napoli in una lista di alcuni profili adatti alla posizione di regista in blaugrana. La prima voce in questo senso l’aveva lanciata l’agente di Lobotka, in occasione della doppia sfida di Champions League tra azzurri e blaugrana. L’agente, Branislav Jarusek, infatti aveva detto: “Ne abbiamo parlato con Deco. Il Barcellona lo comprerebbe, ma prima devono succedere molte cose”. Una conferma del gradimento catalano, ma senza una vera conferma di trattativa tra società.

Il Napoli attende novità e mosse. Se il Barcellona vorrà davvero Lobotka dovrà presentarsi con un’offerta convincente. Anche perché lo slovacco ha rinnovato fino al 2027, con opzione per un’altra stagione, appena un anno fa.