Altro addio eccellente in MotoGP: ha già deciso di andarsene

Il pilota ha comunicato la sua decisione, l’addio è ufficiale: gli appassionati di MotoGP sono senza parole

Gli appassionati di MotoGP si preparano al secondo appuntamento stagionale in Portogallo. Sulla pista di Portimao saranno in tanti a provare a dare filo da torcere a Pecco Bagnaia, che ha conquistato il primo successo in questo Mondiale nella gara d’esordio in Qatar.

Tuttavia, proprio quando mancano poche ore al Gran Premio in terra lusitana, i fan della classe regina devono fare i conti con una notizia bomba.

Uno dei principali protagonisti della MotoGP ha infatti comunicato ufficialmente l’addio al termine di questa stagione. In realtà la separazione era già nell’aria da diverse settimane, ma ora non ci sono praticamente più dubbi. Stiamo parlando di Jorge Martin, il principale rivale di Pecco Bagnaia per il titolo e vincitore della prima Gara Sprint della stagione sul circuito di Losail.

Il pilota spagnolo, che lo scorso anno è stato capace di contendere il titolo iridato al torinese fino all’ultimo GP, ha infatti svelato molto sul suo futuro. In un’intervista rilasciata al sito Gpone.com il 26enne di Madrid ha detto chiaramente che ormai il suo tempo in Pramac è giunto al termine.

Addio in MotoGP: ora c’è la conferma ufficiale

Quando gli viene posta la domanda su un possibile passaggio alla Ducati ufficiale e sul fatto che i posti si siano ridotti con il rinnovo di Pecco e l’ingaggio del giovane talento Aldeguer, Martin spiega che al momento il suo obiettivo è dare il massimo in questo Mondiale con la Pramac. Tuttavia lo spagnolo sa già che al termine di questa stagione dovrà passare a un team ufficiale per lottare ad armi pari con i migliori.

Martin non ha usato giri di parole, sottolineando che dopo 4 anni la sua avventura in Pramac è giunta alla conclusione. Lo spagnolo ha poi aggiunto che in questo momento il miglior pilota Ducati è certamente Bagnaia, campione del mondo in carica e leader del Mondiale 2024 dopo la prima gara in Qatar.

Tuttavia Martin può dimostrare di essere all’altezza, come ha già fatto lo scorso anno confermandosi anche nel primo Gran Premio di questa nuova stagione. Il mercato piloti è appena iniziato, come spiega lo stesso Martin, evidenziando che la situazione cambia in continuazione.

Il suo obiettivo è sbarcare nel team ufficiale Ducati, ma occhio a Honda e Yamaha: entrambe potrebbero provare a strappare il pilota iberico alla Casa di Borgo Panigale.