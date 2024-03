Brasile, Endrick si presenta a Wembley

23/03/2024 una data che per Endrick Felipe Moreira de Sousa meglio noto come Endrick, attaccante Brasile e del Palmeiras con un futuro già scritto al Real Madrid non sarà mai banale. Ieri infatti l’attaccante diciassettenne ha trovato il primo gol in nazionale e l’ha fatto a Wembley contro l’Inghilterra.

Brasile, Endrick il nuovo 9 della Selecao

Attaccante rapido e forte fisicamente seppur non altissimo, 173 cm, Endrick ha già fatto innamorare tutto il Brasile. 82 partite, 27 gol e 3 assist da professionista con il Palmeiras, il classe 2006 è stato protagonista nella rimonta dei Verdao nell’ultimo Brasileirao a cominciare dalla super doppietta contro il Botafogo nel 3-4 del 2/11/2023. Una crescita esponenziale quella di Endrick, già destinato al Real Madrid che ha prelevato il ragazzo dal Palemeiras lasciandolo poi in prestito in Brasile fino al compimento della maggiore età. Un gol da record quello di Endrick con la Selecao, è diventato infatti il quarto marcatore più giovane della storia del Brasile in Nazionale. Meglio di lui soltanto Pele, Edu e Ronaldo il fenomeno. Un gol quello di Endrick che è anche la rete più precoce a Wembley, segnata a 17 anni 8 mesi e 2 giorni. Superando così Norman Whiteside a segno nel marzo 1983.

Endrick, le parole di Vinicius

Di Endrick ha parlato in conferenza stampa dopo il match contro l’Inghilterra anche uno dei leader della Selecao e suo prossimo compagno al Real Madrid, Vinicius Jr. Ecco le sue dichiarazioni: “Io ho sempre ascoltato gli anziani, mi sono evoluto molto ascoltandoli. Spero che Endrick, che è un grande giocatore e una grande persona, continui ad ascoltarci tutti, ma non mi preoccupo per questo perché sono convinto che lo farà. Anche noi siamo qui per ascoltarlo. Spero che possa continuare a crescere per raggiungere il miglior risultato possibile e aiutarci al Real Madrid e in Nazionale. Ha 17 anni, ha tutta la carriera davanti. Noi saremo sempre qui per sostenerlo“.