Italia-Ecuador, le probabili formazioni: tocca a Raspadori

Oggi l’Italia affronterà a New York nella seconda delle due amichevoli in terra Americana l’Ecuador. Gli azzurri cambieranno molto nell’undici titolare, così come spiegato anche dal CT Spalletti.

Italia, le parole del CT sulla formazione

Così Spalletti sulla formazione: “Retegui ha fatto vedere di essere un calciatore perfetto per quel ruolo. Durante le convocazioni precedenti non era a disposizione perché infortunato, ma col Venezuela ha fatto due grandissimi gol e un lavoro importante per la squadra. Domani partirà però dall’inizio Raspadori, cambieremo 7-8 calciatori, anche 9″.

Le probabili formazioni

Italia (3-4-2-1): Vicario; Darmian, Mancini, Bastoni; Bellanova, Jorginho, Barella, Dimarco; Zaniolo, Pellegrini, Raspadori.

Ecuador (3-4-3): Dominguez; Ordonez, Arboleda, Realpe; Ortiz, Gruezo, Cifuentes, Minda; Yeboah, Caicedo, Sarmiento.