La partita Italia–Ecuador è la seconda delle due amichevoli in programma negli States per la Nazionale di Luciano Spalletti con l’occhio che strizza all’Europeo in Germania che inizierà a giugno. Gli azzurri giocheranno stasera, domenica 24 marzo alle ore 21 (orario italiano) alla Red Bull Arena di Harrison, nel New Jersey

Il tecnico azzurro rilancia il blocco nerazzurro contro La Tricolor dopo alcuni errori nella partita contro la Vinotino: Alessandro Bastoni prenderà il posto nell’undici iniziale dell’Italia di Giorgio Scalvini. Chance dal 1′ per Nicolò Barella e Federico Dimarco. Conferma quasi sicuramente per bomber Mateo Retegui che ha deciso con una sua doppietta l’amichevole contro il Venezuela: l’italo-argentino insidiato da Giacomo Raspadori per una maglia da titolare sarà supportato molto probabilmente da Federico Chiesa e Lorenzo Pellegrini, con Luciano Spalletti che potrebbe optare per Jorginho dal 1′. L’italo brasiliano entrato alla grande nella prima amichevole, ha fornito l’assist del 2-1 al bomber del Genoa. Di seguito probabili formazioni e dove vedere il match in programma negli Stati Uniti.

Italia-Ecuador, probabili formazioni

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Mancini, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Jorginho, Barella, Dimarco; Pellegrini, Chiesa; Retegui. CT: Spalletti

ECUADOR (4-2-3-1): Alexander Domínguez; A. Preciado, Pacho, Hincapié, Estupiñán; M. Caicedo, Cifuentes; Plata, Sarmiento, Paez; J. Caicedo. CT: Alfaro

Italia-Ecuador: dove vedere il match in TV e streaming

Il match sarà disponibile in diretta TV come al solito su Rai Uno e in streaming su Rai Play. Telecronaca affidata ad Alberto Rimedio con commento tecnico di Di Gennaro.