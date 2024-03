Marquez fa infuriare i tifosi di Valentino Rossi: annuncio ed esplode la rabbia

Ancora un duello a distanza tra Marc Marquez e Valentino Rossi: dichiarazioni pesanti da parte dello spagnolo

Nuovo capitolo per Marc Marquez che è tornato in pista e lo ha fatto a bordo del team Gresini, scuderia appartenente al circuito Ducati. Moto tanto cara agli italiani visto che è stato proprio sulla sua sella che l’italiano Francesco Bagnaia si è confermato il miglior pilota in circolazione (seppur su quella ufficiale). A proposito di italiani, dure le ultime dichiarazioni rilasciate dallo spagnolo nei confronti di Valentino Rossi.

Rivale di una vita per il classe 1993 che continua ad essere nei suoi pensieri nonostante abbia deciso di appendere il casco al chiodo ormai da tempo. Il duello Rossi-Marquez ha segnato una bella fetta della MotoGP recente con inevitabili schieramenti da una parte e dall’altra.

Dettaglio che non sembra essere ancora andato giù a Marquez che di recente, ai microfoni de ‘La Repubblica’, è tornato a parlare della sua carriera e non ha potuto fare a meno di menzionare il leggendario numero 46. Marquez non ha risparmiato Rossi durante la sua avventura sulle due ruote e non sembra intenzionato a farlo nemmeno adesso.

Tifosi sotto shock dopo le ultime dichiarazioni del pilota iberico che a quanto pare si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa nei confronti del nove volte campione del mondo. Rossi è una leggenda di questo sport, ma questo non basta è bastato a convincere Marquez che ha puntato il dito contro di lui.

Marquez contro Rossi: le ultime dichiarazioni non passano inosservate

Ci vuole fegato ad andare contro la leggenda vivente della MotoGP ma Marquez, sotto quest’aspetto, non ha nulla da invidiare ai rivali. Dichiarazione inaspettata da parte dello spagnolo che attraverso le colonne del quotidiano ha ammesso di non essere rimasto particolarmente colpito dall’italiano. Per Marquez, infatti, Rossi non è stato il pilota più forte che ha affrontato ma il più astuto.

Insomma, ricordare Rossi senza indicarlo come il più forte in circolazione ha fatto storcere il naso a più di qualche appassionato di MotoGP, non solo ai connazionale del numero 46 anni che non hanno creduto ai loro occhi quando hanno letto i nomi indicati dallo spagnolo come migliori in pista.

“Quello che mi ha impressionato di più è Jorge Lorenzo” ha ammesso l’iberico che ha poi approfondito il discorso mettendo sul podio dei più talentuosi Dani Pedrosa. “Nessun dubbio, è lui il più talentuoso” ha poi detto Marquez in conclusione. Tante certezze da parte del trentunenne che ha preferito per forza e talento i connazionali, parlando di Rossi solo in chiave ‘astuzia’.