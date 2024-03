Crollo emotivo in campo: ci sono le immagini

Momento emotivamente molto forte a margine di una importante partita di tennis, con una delle protagoniste ad essere crollata al termine della partita

La stagione tennistica sta vivendo il secondo torneo in terra americana: dopo Indian Wells è il momento di Miami e sono diversi i protagonisti, nel maschile e nel femminile, che possono arrivare fino in fondo e prendersi una grande soddisfazione. Tra gli uomini, inutile negarlo, i fari sono puntati su Sinner e Alcaraz mentre per quanto riguarda le donne vi era molta attesa anche per Aryna Sabalenka, per diversi motivi.

La tigre bielorussa (così viene soprannominata) si presentava in Florida con i favori del pronostico da numero due del mondo. Sabalenka però ha dovuto affrontare una situazione decisamente complicata: come riportato da liberoquotidiano, il match d’esordio della campionessa è stato posticipato per permettere alla tennista di superare un lutto piuttosto grave.

La Sabalenka ha dovuto affrontare la terribile scomparsa del suo ex fidanzato: Konstantin Koltsov si era lasciato da poco con la tennista bielorussa ma la notizia è stata comunque sconvolgente. Al momento si parla di suicidio con il ragazzo precipitato dal ventitreesimo piano dell’hotel dove alloggiava proprio a Miami.

Come detto, il match d’esordio è stato rimandato di un giorno: la numero due del mondo ha risposto bene alla terribile notizia andando a vincere, in due set, contro la spagnola Paula Badosa. Vittoria per 6-4/6-3 al termine di una partita giocando in maniera praticamente perfetta: l’avversaria, amica da anni della Sabalenka, non è riuscita a trovare le giuste contromisure per evitare la sconfitta.

Al termine del match le due, dopo essersi riunite sotto rete, si sono lasciate andare in un lungo abbraccio che ha commosso il mondo del web.

Aryna Sabalenka & Paula Badosa share a nice exchange at the net ❤ BFF goals. pic.twitter.com/Mmrs0c53iB — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 22, 2024

Tennis, momento non semplice per la Sabalenka

Il cammino della Sabalenka al torneo di Miami si è interrotto però ai sedicesimi di finale: la tennista bielorussa è stata infatti sconfitta, 6-4/1-6/6-1 da Anhelina Kalinina.

Non solo la sconfitta a Miami: non è un momento facilissimo per la numero due del mondo che, ad Indian Wells, era stata sconfitta da Emma Navarro agli ottavi di finale. L’ultima vittoria risale al primo slam stagionale, gli Australian Open quando si impose in finale contro Zheng Qinwen.

Ora per la tennista bielorussa è necessario ricaricare le batterie ma soprattutto superare la scomparsa del suo ex fidanzato: situazione decisamente complessa. Un macigno dal punto di vista emotivo che andrà affrontato.