ESCLUSIVA SI – Milan, per Gyokeres nessun contatto ufficiale. Operazione complicata

In casa Milan si pensa al dopo Giroud, e uno dei nomi presi in considerazione è quello di Viktor Gyökeres. Il 25enne centravanti svedese dello Sporting Lisbona sta trascinando la squadra della capitale portoghese al titolo a suon di gol (22 in 24 gare della Superliga Portoghese). Sarebbe lui uno dei profili individuati dai rossoneri per prendere il posto del massimo cannoniere della Nazionale francese.

Tuttavia, l’operazione per portare l’ex Coventry City in maglia rossonera all’ombra del Duomo è tutt’altro che semplice e, secondo quanto riportato da Gianluigi Longari su Twitter, non ha avviato ancora nessun contatto.

Gyökeres-Milan, ancora nessun contatto

Il centravanti svedese sta giocando una grande stagione con la maglia biancoverde. La scorsa estate lo Sporting aveva sborsato 21 milioni per portarlo in Portogallo, per cui nella prossima sessione serviranno tanti soldi, magari quelli della clausola multimilionaria fissata dallo Sporting.

Tuttavia, il club rossonero ancora non ha avuto contatti con il giocatore. Resta il gradimento ma è solo uno dei nomi che il Milan segue per il futuro del suo attacco. Una situazione tutta da chiarire quella del centravanti svedese che deve innanzitutto finire la stagione con lo Sporting.

La clausola complica la trattativa

Anche la clausola apposta sul contratto di Gyökeres, fissata a quanto pare a 100 milioni di euro, complica e sfredda l’interessamento del Milan. La cifra richiesta, senza trattativa, non sarebbe di troppo inferiore e comunque i rossoneri potrebbero trovare sulla loro strada altri club interessati e, magari, con superiori possibilità economiche. D’altronde, essendo maturato in Championship, soprattutto in Premier League gli occhi su Gyökeres sono ben aperti e attentissimi.