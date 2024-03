Crescita esponenziale per Guglielmo Vicario: esordio vincente per il portiere degli Spurs. L’ex estremo difensore dell’Empoli ha debuttato ieri, con la maglia della Nazionale italiana contro l’Ecuador, match vinto negli USA, dalla formazione allenata da Luciano Spalletti e deciso dai gol di Lorenzo Pellegrini e Nicolò Barella in pieno recupero.

Prestazione più che positiva per il classe ’96, sempre attento durante le offensive di un Ecuador che non ha impensierito l’estremo difensore del Tottenham che ha chiuso il match con un clean sheet, a differenza di quanto accaduto con Donnarumma contro il Venezuela

Una crescita costante per il numero uno degli Spurs, trasferitosi in Inghilterra dall’Empoli per una cifra vicina ai 20 milioni di euro: dopo aver conquistato i tifosi del Tottenham in pochissimo tempo, ha convinto anche il popolo italiano che, conoscendo il suo valore e quanto dimostrato in questi anni in Toscana, avrebbe voluto sicuramente vederlo titolare molto prima…

Esordio Vicario con la Nazionale: le parole del portiere del Tottenham

Guglielmo Vicario, estremo difensore di Tottenham, fresco di esordio con l’Italia, ha parlato ai microfoni di RaiSport dopo la vittoria contro l’Ecuador. Queste le sue dichiarazioni: “L’esordio? Raggiungo un traguardo che mi ero prefissato. Sono contento di averlo fatto con questo gruppo, vincendo e senza subire gol. Abbiamo meritato la vittoria. Bisogna stare dentro sempre anche nelle sofferenze, siamo stati bravi a compattarci e soffrire di più per ripartire, così abbiamo segnato con Barella. Mi pongo l’obiettivo di migliorarmi sempre giorno dopo giorno, senza voli pindarici ma vivendo il presente”.