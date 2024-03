“Gesto particolare”: Sinner, confessione improvvisa

Arriva la confessione improvvisa su Jannik Sinner: il tennista azzurro compie un gesto particolare a cui nessuno aveva fatto caso

Uno dei grandi protagonisti di questa stagione tennistica è, senza ombra di dubbio, Jannik Sinner: l’azzurro ha vinto il suo primo slam della carriera, gli Australian Open per poi replicare il successo all’ATP di Rotterdam. Il primo passo falso è arrivato nella semifinale di Indian Wells: una sconfitta pensante sia in termini di punteggio sia perché ha impedito al tennista altoatesino di salire al numero due del ranking ATP.

La stagione però è ancora lunga e Sinner ha tutte le possibilità per raggiungere il suo obiettivo, diventare numero uno. Il classe 2001 è un giocatore con un bagaglio tecnico incredibile: abile nel servizio, bravo in risposta e in grado di mettere in difficoltà l’avversario con qualsiasi colpo, dal rovescio lungo linea al dritto incrociato.

Jannik Sinner ha avuto una crescita a dir poco incredibile e questo gli ha permesso di diventare tra i più forti tennisti presenti nel circuito. L’azzurro compie un gesto particolare, una sorta di rito scaramantico: lo ha rivelato, come sottolineato su fanpage, Carlo Tessier. Si tratta del parrucchiere di fiducia di Sinner. “Anche lui ha le sue scaramanzie che non so se sia giusto rivelare. Ma se lo osservate bene, vedrete che compie sempre un gesto particolare“.

Una dichiarazione che ha lasciato non poca curiosità nei fan di Jannik Sinner: Carlo Tessier non è voluto andare oltre perché è giusto mantenere la giusta discrezione in determinate situazioni. Se però guardiamo con attenzione come si muove il tennista azzurro, la scaramanzia potrebbe fare riferimento ai piedi del ventiduenne. Sinner non calpesta le righe con il sinistro ma solamente con il piede destro.

Sinner come Nadal: i gesti scaramantici dello spagnolo

L’azzurro non è il primo tennista ad avere dei riti scaramantici e, da questo punto di vista, dobbiamo menzionare Nadal. Tutti ricorderanno il mettere in ordine maniacale le bottiglie ad ogni cambio campo ma soprattutto il famoso rituale prima del servizio. Gesti che hanno accompagnato il maiorchino per tutta la carriera.

Nadal è stato uno dei tennisti più forti di tutti i tempi. Non sappiamo come si svilupperà la carriera di Sinner ma se il suo gesto scaramantico può essere di aiuto allora è giusto ripeterlo sempre perché l’Italia del tennis è tornata a sognare grazie ad un giocatore dal potenziale incredibile.