Italia, dagli Usa segnali contrastanti per Spalletti

Il risultato, ma non solo questo, lascia a Spalletti l’amichevole dell’Italia contro l’Ecuador dove gli azzurri hanno centrato il successo per 2-0 grazie a due perle assolute di Pellegrini al terzo minuto e di capitan Barella allo scadere.

Italia, segnali positivi e non per Spalletti

L’Italia non ha mai rischiato in fase difensiva, con una buona prova del terzetto Darmian-Mancini-Bastoni. Ma ha fatto fatica a costruire in fase offensiva. Un modulo il 3-4-2-1 che non convince pienamente. Con la Nazionale che come dimostrato anche nel finale con il Venezuela si riconosce sicuramente meglio ancora nel 4-3-3 modulo che aveva contraddistinto le ultime annate azzurre. Segnali positivi sono arrivati da Bellanova, buon primo tempo il suo oltre che da Orsolini entrato nel finale e decisivo con l’assist per il raddoppio di Nicolò Barella. Difficile poi da valutare l’esordio di Vicario mai realmente impegnato dall’attacco dell’Ecuador.

Ora testa all’Europeo

Un’Italia che ora non avrà però più tempo per fare esperimenti in vista dell’Europeo e delle sfide decisive con Spagna, Croazia e Albania. 3 gare che non potranno essere sbagliate. Con Spalletti fiducioso in vista di un’Europeo che l’italia vuole affrontare da protagonista con l’obiettivo di difendere il titolo di Campioni…