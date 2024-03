Marquez-Rossi, spunta un’inquietante verità: su tutte le furie i fan di Valentino

La rivalità tra Valentino Rossi e Marc Marquez non finirà mai. I due continuano a pungersi nonostante il ritiro del fuoriclasse italiano

Non si sono mai amati, tutt’altro. I rapporti tra Valentino Rossi e Marc Marquez sono sempre stati improntati ad una fredda e appena accennata cordialità: il mondiale del 2015 vinto da Jorge Lorenzo ai danni del Dottore anche grazie a qualche manovra fin troppo azzardata compiuta da Marquez, sancì la netta e drastica rottura tra i due.

Da allora né Rossi e né Marquez hanno mai tentato di giungere ad un chiarimento. Anzi, ogni qualvolta che se n’è presentata l’occasione i due si sono scambiati reciproche, velenose frecciate. L’ultima targata Valentino, qualche giorno fa: “Marquez pur di non farmi vincere quel Mondiale ha preferito rovinare per sempre la sua immagine”.

E a nulla sono valsi i tentativi di altri piloti, amici di entrambi, di siglare la pace. La classica stretta di mano a favore di stampa e fotografi non c’è mai stata e molto probabilmente mai ci sarà. Nel frattempo mentre il fuoriclasse di Tavullia ha appeso il casco al chiodo al termine del 2021, il campione spagnolo è rimasto vittima di una sequela impressionante di infortuni.

Operato più volte, Marquez è riuscito grazie alla sua smisurata forza di volontà a rivedere la luce in fondo al tunnel trovando la forza e le energie per lanciarsi, l’estate scorsa, in una nuova e intrigante avventura professionale: il passaggio dalla Honda al team Gresini, satellite della Ducati, è stato un tema ampiamente dibattuto nel Circus della MotoGP.

Marquez, che frecciatina a Valentino Rossi: i tifosi restano senza parole

Tornando al rapporto non proprio idilliaco tra i due fenomeni, ora è toccato a Marquez pungere a distanza il suo ‘nemico’. In una lunga intervista concessa al quotidiano ‘La Repubblica’, il campione di Cervera ha svelato chi tra i suoi ex rivali sia stato il migliore e il più veloce di tutti. E come si può immaginare, non è Valentino Rossi.

“Nel corso della mia carriera Jorge Lorenzo è quello che mi ha impressionato di più, a livello di velocità, quando sono arrivato in MotoGP. Per astuzia, Valentino Rossi: nessuno come lui, capace di ottenere il 100% da ogni situazione. Come talento puro, nessun dubbio: Dani Pedrosa”.

La frase riferita all’ex fuoriclasse di Tavullia è destinata ad innescare robuste polemiche, soprattutto tra i fan del Dottore. Per la stragrande maggioranza dei tifosi e degli appassionati di MotoGP, Valentino Rossi resta senza discussione il più grande di sempre.