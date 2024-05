Scontro Sinner-Djokovic, l’annuncio lascia tutti sbigottiti

Sinner-Djokovic, la rivalità entra nel vivo: arriva un annuncio che spiazza tutti e che cambia gli scenari tra i due

L’era del dominio assoluto di Novak Djokovic sul mondo del tennis sembra ormai in discussione. Di recente, il fuoriclasse serbo ha capito di dover avere a che fare con avversari agguerriti che possono sottrargli il trono. Non soltanto Carlos Alcaraz, ma anche Jannik Sinner.

Il giovane spagnolo ha già provato l’ebbrezza, per un po’, di issarsi alla numero uno del ranking ATP. Un traguardo che appare davvero vicinissimo anche per Sinner, che ha manifestato, nell’ultimo anno, una crescita esponenziale e adesso mette nel mirino l’ultimo salto di qualità, quello definitivo.

Era opinione corrente da parte di tutti che l’altoatesino, visti i suoi progressi, avrebbe potuto arrivare molto presto in vetta alla classifica e lo aveva ammesso anche lo stesso Djokovic. Un traguardo che però adesso è distintamente visibile a occhio nudo, persino con Sinner fuori dai giochi a Roma e addirittura se non dovesse scendere in campo a Parigi.

Gli intrecci di risultati infatti fanno sì che Jannik sarebbe il nuovo numero uno già dopo il Roland Garros se Djokovic non arrivasse almeno in finale, a prescindere dalla presenza dell’azzurro o meno sulla terra rossa parigina. L’attesa da parte di appassionati e tifosi cresce sempre di più e il testa a testa a distanza entra in una fase nuova.

“Djokovic destabilizzato da Sinner”, non ci sono più dubbi: il serbo è in grande difficoltà

La sensazione è che qualcosa sia cambiato da un po’, con Sinner che spesso e volentieri negli ultimi confronti diretti con Djokovic è riuscito a vincere d’autorità. Lo ha fatto alle Atp Finals, in Coppa Davis e agli Australian Open, attirando i complimenti anche del rivale.

Dimostrazioni di forza che secondo Paolo Bertolucci, commentatore ‘Sky’ ed editorialista per la ‘Gazzetta dello Sport’, sarebbero entrate sotto pelle al serbo. Che non per caso, quest’anno ha raccolto fin qui risultati non all’altezza della sua fama.

Il parere di Bertolucci è caustico: “Da quando è stato messo sotto da Sinner e ha stravolto il suo staff tecnico, Djokovic non è più stato lo stesso. E non è riuscito più a disputare una partita a buon livello. Ora, in vista del Roland Garros, la situazione per lui è peggiore del previsto“.

La sconfitta con Tabilo a Roma, in effetti, ha mostrato un Djokovic troppo brutto per essere vero. Riuscirà a ritrovarsi in vista di Parigi, per difendere il suo rango?