Verstappen avvisato, può davvero finire: la sentenza fa male

Il pilota olandese Max Verstappen ha finora affrontato una stagione diversa rispetto al passato recente. Nessun dominio all’orizzonte

I primi Gran Premi della stagione hanno evidenziato una cosa che non può che far bene agli appassionati della Formula Uno. Negli ultimi anni la ‘noia’ ha fatto quasi da padrone visto un dominio indiscusso da parte della Red Bull di Max Verstappen, ma in questa stagione qualcosa è cambiato.

La scuderia austriaca e il pilota olandese restano ovviamente i grandi favoriti per il Mondiale, ma già in un paio di occasioni ‘Super Max’ ha dovuto assistere al successo dei rivali: la doppietta Ferrari in Australia e la recente vittoria di Lando Norris nel Gran Premio di Miami. Nel primo caso Verstappen era il favorito e fu costretto al ritiro mentre nel gran premio cittadino americano non è andato oltre al secondo posto.

Va sottolineato che l’olandese ha vinto tutti gli altri gran premi e resta l’assoluto favorito per la vittoria finale del mondiale, ma i rivali – almeno – possono conservare speranze di vittoria. Tra poco si disputerà il Gran Premio di Imola e la Ferrari coltiva grandissime speranze. Occhio anche alla McLaren, apparsa in netta crescita e ormai tra le possibili candidate alla vittoria: Lando Norris è intervenuto a Sky Sports F1 ed ha fatto un’interessante dichiarazione.

Verstappen avvisato, può davvero finire

Da sempre Max Verstappen è un pilota assolutamente pronto a tutto per vincere. Un carattere schivo e forte allo stesso tempo, attento a qualsiasi dettaglio pur di conquistare la vittoria. Sono in pochi ad ‘aver scalfito questa corazza’ e tra questi c’è il pilota Lando Norris, uno dei suoi migliori amici all’interno del circus.

I due spesso viaggiano insieme, giocano a videogiochi e hanno un bellissimo rapporto. Basti pensare che a Miami ‘Super Max’ fu uno dei più felici nell’esultare e abbracciare Norris per la sua vittoria, ma le cose potrebbero non andare sempre cosi. Parlando della sua loro amicizia Norris ha svelato: “Sono sicuro che il nostro rapporto cambierà. Non siamo migliori amici, ma abbiamo un ottimo rapporto e ci rispettiamo a vicenda”. Il discorso di Norris era riferito al fatto che lottando per il Mondiale fino alla fine questo rapporto è destinato a cambiare, non per forza in termini negativi ma l’amicizia potrebbe essere sicuramente frenata.

Il pilota della McLaren ha proseguito: “Non ci inviamo messaggi ogni giorno, ma il mio obiettivo ora è solo mettermi alla prova contro di lui, parliamo di uno dei migliori, e ovviamente mi piacerebbe vincere”. Insomma un rapporto che potrebbe finire o comunque cambiare e non proprio una bella notizia per Verstappen. All’orizzonte c’è un nuovo rivale per lui, un grande amico è pronto a sfidarlo.