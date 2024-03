Nadal, rivelazione shock: “Non sapevo come fare”

Gli appassionati di tennis di tutto il mondo sono in ansia per Rafa Nadal. La carriera del fuoriclasse spagnolo infatti sembra seriamente a rischio

Il ritorno in campo di Rafa Nadal è avvolto in questo momento da un enorme punto interrogativo. Il fuoriclasse spagnolo è infatti reduce da un secondo infortunio, un serio problema muscolare accusato durante il torneo di Brisbane di oltre due mesi fa, che lo ha costretto a dare forfait a tutti gli eventi di maggior prestigio.

Il vincitore di ventidue tornei del Grande Slam ha saltato anche il cosiddetto Sunshine Double, vale a dire i due Masters 1000 di Indian Wells e Miami, a cui avrebbe voluto prendere parte. Niente da fare, per il rientro bisognerà attendere ancora. Con ogni probabilità l’obiettivo del fuoriclasse di Manacor è la stagione sulla terra rossa, da sempre una sorta di sua personale riserva di caccia.

Il Roland Garros che Nadal ha vinto per ben quattordici volte è diventato il suo principale e probabilmente unico obiettivo da qui ai prossimi mesi. Ed è anche per questo motivo che il campione maiorchino ha preferito evitare la mini tournée negli Stati Uniti.

In questi giorni si sta spendendo in intense sedute di allenamento con l’obiettivo di giungere al massimo della condizione fisica per l’inizio degli Internazionali di Francia. Ed è proprio facendo un chiaro riferimento allo storico torneo parigino che si è espresso un grande avversario di Nadal.

Nadal, la rivelazione di un avversario lascia tutti senza fiato: “Era un incubo”

Il trentenne tennista austriaco Dominic Thiem, vincitore degli Open degli Stati Uniti nel 2020, ha affrontato Nadal in finale al Roland Garros per due anni consecutivi, 2018 e 2019. E in entrambe le circostanze ne è uscito con le ossa rotte, con due sconfitte nette e senza appello.

In occasione di un incontro con altri due tennisti, Ruud e de Minaur, Thiem ha ricordato proprio le grandi sfide andate in scena a Parigi contro Nadal: “L’ho affrontato quattro volte agli Open di Francia: 2014, 2017, 2018 e 2019. E in tutte e quattro queste occasioni mi ha battuto”.

In effetti è esistito un Nadal lontano da Parigi e un altro sui campi del Bois de Boulogne, dove è risultato quasi sempre imbattibile per chiunque: “Al Roland Garros è diverso – ha voluto sottolineare Thiem -. È qui che Rafa raggiunge un livello superiore. A volte può diventare brutto, non sai più come vincere un punto“. Ed è quello che il campione maiorchino conta di fare ancora una volta tra due mesi: tornare a vincere il suo torneo preferito.