Ultim’ora, ritiro Berrettini: arriva la conferma ufficiale

Gli sportivi italiani restano preoccupati per l’annuncio sul ritiro di Matteo Berrettini, una notizia shock per il mondo del tennis

Il ritiro di Berrettini sta diventando l’argomento virale nelle ultime ore, le dichiarazioni di un altro ex campione sono al centro delle discussioni.

La carriera di Berrettini ha avuto il suo punto massimo, senza dubbio, nell’estate del 2021 quando arrivò in finale a Wimbledon dove fu poi sconfitto da un Noval Djokovic in quel momento quasi imbattibile. Quell’exploit consentì al tennista romano di salire fino alla sesta posizione nel ranking Atp e di ricevere anche gli onori di Sergio Mattarella, presidente della Repubblica.

Sembrava l’inizio di una carriera più che lanciata, ma la sfortuna e i problemi fisici hanno perseguitato Berrettini, tornato in campo nei giorni scorsi a Miami e sconfitto da un Andy Murray decisamente più in forma. In tanti si chiedono cosa farà il tennista italiano per il futuro, nonostante una voce su un suo ritiro cominci a farsi spazio: a parlarne è un ex campione come Nicola Pietrangeli.

Pietrangeli, rivelazione inedita su Berrettini

L’esperto ex tennista, ora 90enne, non manca mai di dare un giudizio mirato nei riguardi dei campioni italiani. Proprio concentrando le sue attenzioni su The Hammer, ai microfoni di ‘MowMag’, ha svelato come c’è stato il proposito di un ritiro per Berrettini, lo avrebbe svelato lo stesso tennista romano.

Pietrangeli ha spiazzato un po’ tutti gli appassionati con questa rivelazione, Berrettini voleva ritirarsi in quanto probabilmente stanco per i problemi fisici maturati nel corso del tempo: “Due anni fa mi disse che voleva smettere con il tennis. Perché voleva farlo? Non so, chiedete a lui. L’ho lasciato parlare, ma aggiungo che c’è qualcosa che non va, basti pensare all’addio dell’ex allenatore Vincenzo Santopadre”.

Berrettini è stato bersagliato dalla sfortuna, i problemi fisici sono stati tanti nel corso del tempo, pensare al ritiro non era così improbabile. Il ritorno in campo – nel frattempo – non è stato dei più felici, la sconfitta contro Andy Murray è maturata anche a causa di un malore accusato nel corso della partita.

Lo stress e le condizioni non ottimali sono fattori che possono logorare un atleta, Pietrangeli ha individuato la criticità tecnica di Berrettini nel frattempo: “Ha un problema di gambe, che non reggono il suo fisico. Deve potenziarle, le gambe sono tutto per il tennis e bisogna averle ben piantate a terra, in modo da poter parare al meglio i colpi degli avversari”. Per il ritiro ci sarà tempo, gli sportivi italiani tifano per Berrettini e per il suo rilancio ad alti livelli.